NBA｜83分神蹟後回歸凡間 艾迪巴約末節關鍵12分領熱火七連勝
更新時間：14:53 2026-03-13 HKT
發佈時間：14:53 2026-03-13 HKT
發佈時間：14:53 2026-03-13 HKT
繼上一場狂轟83分震驚籃壇後，熱火中鋒艾迪巴約（Bam Adebayo）今仗「回歸凡間」，在周四主場對陣公鹿的比賽中攻入21分，當中12分在關鍵的第四節取得，帶領球隊以112:105擊敗公鹿，豪取本賽季最長的七連勝。
艾迪巴約關鍵時刻出手
剛創下NBA歷史單場第二高得分紀錄的艾迪巴約，今仗雖然得分數據不再驚人，但其在關鍵時刻的表現，仍然是球隊致勝的定海神針。在比賽僵持的第四節，艾迪巴約挺身而出，獨取12分，幫助人手短缺的熱火穩住局勢，並最終收下勝利。
拿臣3分鎖定勝局
除了艾迪巴約的穩定發揮，熱火後備上陣的拿臣（Pelle Larsson）亦成為奇兵，全場攻入職業生涯新高的28分。比賽最後一分鐘，公鹿球星「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）在無人看管下，錯失了一個可以追平比分的三分球。拿臣搶下關鍵籃板後，隨即在另一端命中三分，為熱火鎖定勝局。
熱火續居東岸第6
儘管熱火繼續缺少了N鮑維爾（Norman Powell）、域堅斯（Andrew Wiggins）、希路（Tyler Herro）和約維奇（Nikola Jovic）等多名主力，但球隊依然打出強勢表現，目前繼續排在東岸第六位，僅以勝率些微之差落後第五位的魔術。
公鹿罕有夫添出戰
公鹿方面，字母哥攻入全場最高的31分，但未能為球隊帶來勝利。值得一提的是，公鹿今仗是自開季以來，首次沒有球員因傷缺陣，但正選後衛奧斯文迪恩
（Ousmane Dieng）在比賽早段因病離場，似乎傷病魔咒仍未完全擺脫球隊。
