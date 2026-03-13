Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜SGA創歷史！ 連續127場得分20+ 超越張伯倫封塵紀錄

籃球天地
更新時間：14:11 2026-03-13 HKT
發佈時間：14:11 2026-03-13 HKT

NBA的歷史篇章在周四雷霆對塞爾特人(雷霆 對 塞爾提克)之戰被改寫，雷霆當家球星基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA）全場獨取35分，領軍104:102險勝塞爾特人；比賽進行至第三節尚餘7分04秒時，他以一記招牌的中距離跳投得手，個人得分達到21分，正式將其連續單場得分20+的場次推進至127場，超越了傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）高懸了超過半個世紀的126場紀錄，成為NBA歷史上連續得分20+場次最多的球員。

SGA寫下NBA歷史

SGA的這一偉大紀錄，始於2024年11月1日作客拓荒者的比賽，當時他攻入30分。在接下來的16個月裡，歷經了常規賽MVP、總決賽MVP的榮譽加冕，他的得分表現卻始終如一，到今天連續第127場得分20+，超越了名宿張伯倫於1963年創下的連續126場20+紀錄。在這段長達127場的傳奇旅程中，他場均能轟下超過32分，期間更帶領雷霆取得了102勝24負的傲人戰績。這位曾揚言「我的一生都在保持穩定」的球星，用行動證明了自己的言論，並在歷史書上留下了濃墨重彩的一筆。

賀姆格連罰球奠勝

在這場充滿歷史意義的比賽中，雷霆與塞爾特人這兩支近年的冠軍球隊上演了一場激戰。SGA全場18投13中，高效攻入35分，並交出9次助攻和6個籃板。比賽最後時刻，雙方戰成102平，雷霆新星切特賀姆格連（Chet Holmgren）在最後0.9秒搶下關鍵進攻籃板並博得犯規，兩罰全中，幫助球隊以104:102絕殺對手，取得七連勝，繼續穩居聯盟榜首。塞爾特人方面，謝倫布朗（Jaylen Brown）攻入34分，表現同樣出色，但仍難阻球隊落敗。

戴格諾特稱讚是完美主義者

雷霆總教練戴格諾特（Mark Daigneault）賽後對愛徒的成就讚不絕口：「這就是他最令人印象深刻的地方。他在背後付出了無數努力，並且持之以恆。他是個完美主義者，為自己設下了難以置信的高標準。」SGA的這項史詩級紀錄，無疑將為他競逐個人生涯第二座年度MVP獎項，增添了極具分量的籌碼。

