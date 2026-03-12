NBA｜迪羅辛超越鄧肯進佔歷史得分榜18位 仍難阻帝王主場負黃蜂

帝王周三NBA常規賽中主場對黃蜂，帝王球星迪羅辛（DeMar DeRozan）表現神勇，全場攻入39分，並在比賽中超越傳奇球星鄧肯（Tim Duncan），在NBA歷史得分榜上攀升至第18位。然而，迪羅辛獨力仍難以阻止帝王以109:117不敵有拿美路波爾攻入30分的黃蜂。

迪羅辛生涯累積26,505分

迪羅辛今仗表現依然高效，全場獨力支撐起帝王的進攻端。憑藉這39分，他的職業生涯總得分達到26,505分，成功超越了擁有26,496分的馬刺名宿鄧肯，進佔NBA史上總得分榜第18位。然而，這項個人成就未能轉化為球隊的勝利，帝王在缺少了韋斯博克（Russell Westbrook）的情況下，未能抵擋住黃蜂的多點開花。

拿美路波爾攻入黃蜂最高30分

黃蜂方面，拿美路波爾（LaMelo Ball）在上半場便攻入20分，全場貢獻30分、6籃板和5助攻。碧捷斯（Miles Bridges）亦有26分進帳，而備受矚目的新秀肯尼普（Kon Knueppel）和班頓米拿（Brandon Miller）分別攻入24分和20分，展現了球隊的青春活力。

上半場帝王在迪羅辛的帶領下佔有優勢，半場結束時領先62:57。不過，黃蜂在第三節開始掌握主動，碧捷斯與班頓米拿的配合助球隊反超前。進入第四節，黃蜂一度將領先優勢擴大至雙位數。雖然帝王在比賽末段曾將分差縮小至8分，但拿美路波爾的關鍵三分球和罰球，最終為黃蜂鎖定勝局，結束了他們作客帝王兩年多的不勝紀錄。

帝王其他球員中，克利福德（Nique Clifford）攻入18分並交出7次助攻，阿丘瓦（Precious Achiuwa）貢獻14分和8籃板，普洛登（Daeqwon Plowden）則有13分進帳。