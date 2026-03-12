Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜迪羅辛超越鄧肯進佔歷史得分榜18位 仍難阻帝王主場負黃蜂

籃球天地
更新時間：16:23 2026-03-12 HKT
發佈時間：16:23 2026-03-12 HKT

帝王周三NBA常規賽中主場對黃蜂，帝王球星迪羅辛（DeMar DeRozan）表現神勇，全場攻入39分，並在比賽中超越傳奇球星鄧肯（Tim Duncan），在NBA歷史得分榜上攀升至第18位。然而，迪羅辛獨力仍難以阻止帝王以109:117不敵有拿美路波爾攻入30分的黃蜂。

迪羅辛生涯累積26,505分

迪羅辛今仗表現依然高效，全場獨力支撐起帝王的進攻端。憑藉這39分，他的職業生涯總得分達到26,505分，成功超越了擁有26,496分的馬刺名宿鄧肯，進佔NBA史上總得分榜第18位。然而，這項個人成就未能轉化為球隊的勝利，帝王在缺少了韋斯博克（Russell Westbrook）的情況下，未能抵擋住黃蜂的多點開花。

拿美路波爾攻入黃蜂最高30分

黃蜂方面，拿美路波爾（LaMelo Ball）在上半場便攻入20分，全場貢獻30分、6籃板和5助攻。碧捷斯（Miles Bridges）亦有26分進帳，而備受矚目的新秀肯尼普（Kon Knueppel）和班頓米拿（Brandon Miller）分別攻入24分和20分，展現了球隊的青春活力。
上半場帝王在迪羅辛的帶領下佔有優勢，半場結束時領先62:57。不過，黃蜂在第三節開始掌握主動，碧捷斯與班頓米拿的配合助球隊反超前。進入第四節，黃蜂一度將領先優勢擴大至雙位數。雖然帝王在比賽末段曾將分差縮小至8分，但拿美路波爾的關鍵三分球和罰球，最終為黃蜂鎖定勝局，結束了他們作客帝王兩年多的不勝紀錄。
帝王其他球員中，克利福德（Nique Clifford）攻入18分並交出7次助攻，阿丘瓦（Precious Achiuwa）貢獻14分和8籃板，普洛登（Daeqwon Plowden）則有13分進帳。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
7小時前
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
9小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-11 16:49 HKT
星島申訴王 |石門診所求醫被收2260元 移英港媽理論獲退款：睇醫生都差點被騙
申訴熱話
3小時前
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
飲食
5小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
9小時前
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
醫生教室
5小時前
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
影視圈
8小時前