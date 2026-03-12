NBA｜約基治全能「三雙」領軍 金塊痛宰火箭 縮小西岸前列差距

周三的NBA西岸焦點大戰中，金塊球星約基治（Nikola Jokic）再次展現其全能身手，交出16分、13次助攻、12個籃板，錄得個人今季第25次三雙，帶領球隊主場以129:93大勝火箭，取得關鍵勝利。

約基治展現其全能身手帶領球隊主場以129:93大勝火箭。法新社

約基約今季第25次三雙

這場勝利讓金塊終止了兩連敗的頹勢，並在今季四次對陣火箭中贏下三場，從而掌握了雙方對賽成績的優勢。更重要的是，金塊憑藉這場大勝，將與西岸前列球隊火箭、湖人、木狼的勝差縮小至半場，重燃衝擊更高排名的希望。

約基治今仗表現再次令人驚嘆。他在上半場雖然出現5次失誤，但已交出6分、9助攻、7籃板、5搶截的亮麗數據，為球隊半場領先53:47奠定基礎。進入第三節，他更在完場前4分14秒便搶下第10個籃板，完成其本賽季第25次、職業生涯第187次「三雙」。這也是他今季第15次在第四節開始前便達成「三雙」成就。

金塊3分命中率過5成

除了約基治的穿針引線，金塊其他球員亦有出色發揮。占姆梅利（Jamal Murray）攻入全隊最高的30分，布魯恩（Christian Braun）和卡美朗莊遜（Cameron Johnson）分別貢獻19分和17分，替補中鋒華蘭修納斯（Jonas Valanciunas）更以百分百命中率攻入12分。金塊全隊三分球手感火熱，32投17中，命中率高達53.1%，成為大勝的關鍵。

杜蘭特創個人今季得分新低

反觀，火箭今仗表現低迷，全隊無人得分超過20分。主將杜蘭特（Kevin Durant）全場僅出手8次，攻入11分，創下今季個人單場出手次數新低。辛根（Alperen Sengun）亦只有10分進帳。火箭全隊三分球更是慘不忍睹，33投僅4中，命中率低至12.1%，最終只能接受一場慘敗。