NBA｜艾迪巴約回應83分神蹟：張伯倫、我、高比 這聽起來很瘋狂

邁阿密熱火中鋒艾迪巴約（Bam Adebayo）在對陣華盛頓巫師的比賽中狂轟83分，超越高比·拜仁（Kobe Bryant）的81分，成為NBA歷史上單場得分第二高的球員，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的100分傳奇紀錄。對於這項驚人成就，艾迪巴約本人感到難以置信，他賽後表示：「張伯倫、我，然後是高比。這聽起來很瘋狂。」

熱火中鋒艾迪巴約在對陣華盛頓巫師的比賽中狂轟83分。美聯社

艾迪巴約:感覺很不真實

儘管這場比賽中，艾迪巴約獲得多達43次罰球機會並命中36球，引發外界關於紀錄「含金量」的討論，但他強調自己只是專注於比賽：「對我來說，就是保持冷靜，保持專注，並明白我可以去追求一些特別的東西。我沒想到會是83分。但擁有這一刻感覺很不真實，因為就像我說的，能在主場，在我媽媽面前，在我的人民面前，在主場球迷面前做到這一點，這是一個將永遠被銘記的歷史印記。」

艾迪巴約成為NBA歷史上單場得分第二高的球員。法新社

熱火中鋒艾迪巴約在對陣華盛頓巫師的比賽中狂轟83分。法新社

字母哥:沒有人會記得他入多少罰球

對於外界的質疑，密爾沃基公鹿球星「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）則力撐艾迪巴約：「達成紀錄的方式並不重要，重要的是他做到了。未來10年、20年、30年後，沒人會記得他罰了多少球。」他舉例說，人們現在只會記得高比拿了81分，張伯倫拿了100分，而不會去深究他們當時的出手次數或罰球數。

「字母哥」安迪杜古普力撐艾迪巴約。美聯社

占士杜倫齋送上祝賀

艾迪巴約的美國國家隊隊友、火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）亦對他的表現讚不絕口：「我看了數據統計，這太瘋狂了：40次出手，40次罰球，20次三分出手，這需要很大的耐力。」杜蘭特說，「這需要很大的能量去出手並命中，創造紀錄，超越高比成為歷史第二高分。恭喜他，巨大的成就，這將是我們永遠談論的事情。」

前熱火球星勒邦占士（LeBron James）亦在社交媒體上連發三個「BAM」，祝賀艾迪巴約打破了自己保持的熱火隊史單場61分紀錄。