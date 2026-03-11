NBA｜謝倫布朗半場連食2T遭逐 塞爾特人作客116:125不敵馬刺

NBA周二塞爾特人對馬刺一戰中出現爭議性一幕，綠軍二當家謝倫布朗(Jaylen Brown)因不滿球證判罰，一直向球證投訴和爭論下被吹下一次技術犯規，連吞2T下遭逐離場，而綠軍在缺少一名重要火力下，雖有懷特(Derrick White)和泰頓(Jayson Tatum)合攻58分，但仍以116:125不敵馬刺。

This the shit I be talking about — Jaylen Brown (@FCHWPO) March 11, 2026

謝倫布朗連吞2T被逐 社交媒體怒轟喊冤

今戰雙方鬥得相當膠著，首節打完綠軍僅以31:29領先，而插曲便發生在第二節中，謝倫布朗在一次進攻時被史提芬卡素(Stephon Castle)嚴防，並在防守下踉蹌出界致球權落入馬刺手上，在回防過程中布朗一直與裁判爭論自己是被推出界外時吞下首個技術犯規，隨後他亦沒有理會繼續爭論，之後再被吹判第二個技術犯規將它驅逐離場，布朗隨即情緒失控需要隊友和工作人員拉住才離場，他之後亦在社交平台發交直轟：「這就是我一直在說的爛事(This the sxxx I be talking about)」，在缺少重要火力下綠軍雖然有懷特和泰頓分別貢獻34分7助攻和24分，但最終仍然不敵有雲班耶馬(Victor Wembanyama)和霍士(De’Aaron Fox)攻入39分和25分的馬刺，以116:125告敗。

This was the play… thoughts? pic.twitter.com/GmmbXiW8f9 — SM Highlights (@SMHighlights1) March 11, 2026

謝倫布朗在出場的15分鐘拿下8分並交出7個助攻，他的離場對塞軍火力無疑是致命的，而實際上布朗亦曾經多次公開批評裁判的判罰問題，在今年一月的時候，他因為在賽後公開批評裁判的判決，而被聯盟罰款3.5萬美元，而今次事件網民的看法亦相當兩極，有網民支持布朗，亦有網民指他是假摔因此根本沒有必要再爭論。