Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜艾迪巴約狂轟83超越高比拜仁 創NBA第2高分紀錄領熱火大勝巫師

籃球天地
更新時間：11:41 2026-03-11 HKT
發佈時間：11:41 2026-03-11 HKT

邁阿密熱火中鋒艾迪巴約（Bam Adebayo）在周二對陣華盛頓巫師的比賽中，上演了震驚籃壇的歷史性表演，全場獨取83分，超越湖人名宿高比拜仁（Kobe Bryant）創下NBA歷史上單場得分第二高的紀錄，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）傳奇的100分。艾迪巴約並領軍熱火以150:129大勝巫師，豪取六連勝。

三節62分已創隊史紀錄

艾迪巴約從比賽一開始便展現出無法阻擋的氣勢，首節已狂轟31分，半場結束時得分已達43分。第三節結束，他的得分已攀升至62分，打破了勒邦占士（LeBron James）在2014年創下的熱火隊史單場61分的紀錄，同時也超越了約基治（Nikola Jokic）本賽季創下的56分單場最高得分。

超越偶像高比拜仁

進入第四節，艾迪巴約的得分勢頭絲毫不減。他全場43投20中，三分球22投7中，而在罰球線上更是創造了新的歷史。他全場獲得43次罰球機會，並命中36球，這兩項數據均打破了NBA單場紀錄。此前的單場罰球出手紀錄是由侯活（Dwight Howard）保持的39次，而罰球命中紀錄則是由張伯倫和丹特利（Adrian Dantley）共同保持的28球。憑藉這場驚人的表現，艾迪巴約成功超越了自己的偶像高比拜仁的81分紀錄，成為NBA歷史上單場得分第二高的球員。

熱火今仗缺少了N鮑維爾（Norman Powell）、希路（Tyler Herro）、約維奇（Nikola Jovic）和域堅斯（Andrew Wiggins）等多名主力下，全靠艾迪巴約的神級發揮，還有方特基奧（Simone Fontecchio）貢獻了18分才能取得大勝，戰績提升至37勝29負，創下本賽季新高。

巫師9連敗

巫師方面，雖然有沙利（Alex Sarr）攻入28分，韋爾萊利（Will Riley）和哈迪（Jaden Hardy）分別貢獻22分和17分，但在缺楊格（Trae Young）的情況下，球隊難以抵擋艾迪巴約的瘋狂得分表演，最終吞下九連敗。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
19小時前
美心皇宮逆市擴張 旺角1.2萬呎新店重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 即燒燒味/中式糖水檔 首設點心教室
美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室
飲食
17小時前
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
影視圈
14小時前
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！健康院/捐血站 3項為長者而設
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！3項為長者而設
生活百科
22小時前
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
影視圈
3小時前
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
00:09
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
即時中國
2026-03-09 19:10 HKT
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
即時國際
2小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
飲食
16小時前
宣萱幼稚園絕密黑白照瘋傳 五官精緻萌樣似洋娃娃 招牌表情數十年不變獲7千人Like爆
宣萱幼稚園絕密黑白照瘋傳 五官精緻萌樣似洋娃娃 招牌表情數十年不變獲7千人Like爆
影視圈
17小時前