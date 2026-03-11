NBA｜艾迪巴約狂轟83超越高比拜仁 創NBA第2高分紀錄領熱火大勝巫師

邁阿密熱火中鋒艾迪巴約（Bam Adebayo）在周二對陣華盛頓巫師的比賽中，上演了震驚籃壇的歷史性表演，全場獨取83分，超越湖人名宿高比拜仁（Kobe Bryant）創下NBA歷史上單場得分第二高的紀錄，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）傳奇的100分。艾迪巴約並領軍熱火以150:129大勝巫師，豪取六連勝。

三節62分已創隊史紀錄

艾迪巴約從比賽一開始便展現出無法阻擋的氣勢，首節已狂轟31分，半場結束時得分已達43分。第三節結束，他的得分已攀升至62分，打破了勒邦占士（LeBron James）在2014年創下的熱火隊史單場61分的紀錄，同時也超越了約基治（Nikola Jokic）本賽季創下的56分單場最高得分。

超越偶像高比拜仁

進入第四節，艾迪巴約的得分勢頭絲毫不減。他全場43投20中，三分球22投7中，而在罰球線上更是創造了新的歷史。他全場獲得43次罰球機會，並命中36球，這兩項數據均打破了NBA單場紀錄。此前的單場罰球出手紀錄是由侯活（Dwight Howard）保持的39次，而罰球命中紀錄則是由張伯倫和丹特利（Adrian Dantley）共同保持的28球。憑藉這場驚人的表現，艾迪巴約成功超越了自己的偶像高比拜仁的81分紀錄，成為NBA歷史上單場得分第二高的球員。

熱火今仗缺少了N鮑維爾（Norman Powell）、希路（Tyler Herro）、約維奇（Nikola Jovic）和域堅斯（Andrew Wiggins）等多名主力下，全靠艾迪巴約的神級發揮，還有方特基奧（Simone Fontecchio）貢獻了18分才能取得大勝，戰績提升至37勝29負，創下本賽季新高。

巫師9連敗

巫師方面，雖然有沙利（Alex Sarr）攻入28分，韋爾萊利（Will Riley）和哈迪（Jaden Hardy）分別貢獻22分和17分，但在缺楊格（Trae Young）的情況下，球隊難以抵擋艾迪巴約的瘋狂得分表演，最終吞下九連敗。