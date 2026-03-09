NBA│韋斯博克續刷歷史 交「大三元」表現領帝王主場輕取公牛
更新時間：17:04 2026-03-09 HKT
發佈時間：17:04 2026-03-09 HKT
發佈時間：17:04 2026-03-09 HKT
雖然帝王今季戰績一直未如理想，但隊中的老將「韋少」韋斯博克（Russell Westbrook）依然用行動證明自己寶刀未老。在周日晚上的主場賽事中，韋斯博克再次交出23分、12助攻、11籃板的「大三元」成績，帶領帝王以126:110輕鬆擊敗公牛，繼續刷新歷史記錄。
韋少大三元榜續領放
這是現年37歲的韋斯博克本球季第四次，亦是其職業生涯中破紀錄的第208次「大三元」，繼續將自己寫下的NBA歷史紀錄推向新的高峰。目前排在歷史第二位的是金塊的三屆MVP「小丑」約基治（Nikola Jokic），他以181次「大三元」的成績緊隨其後。
值得一提的是，韋斯博克今場送出的12次助攻，也讓他距離NBA歷史助攻榜第六位的馬克積遜（Mark Jackson）僅一步之遙。就在六天前，韋斯博克才剛剛公開炮轟薩克拉門托的傳媒，批評他們對帝王今季的負面報導；今晚，他便用場上的全能表現作出最有力的還擊。
比賽早段已憑內線優勢拉開差距
賽事從一開始，帝王便已迅速入局，在主場球迷的打氣聲中建立了雙位數的領先優勢，並且從未受到真正威脅。帝王在內線的優勢尤其明顯，全場在禁區取得了68分，遠超公牛隊的36分，徹底主宰了顏色地帶，主隊的新秀中鋒雷諾（Maxine Raynaud）的表現尤其亮眼，貢獻了26分及11個籃板。
除了「韋少」之外，帝王的得分後衛蒙克（Malik Monk）也是火力全開，貢獻了全場最高的30分。單是上半場，韋斯博克、蒙克及華諾三人已合力攻下42分，為球隊奠定了65-51的領先基礎，最終成功收穫今季23場比賽中的第三場勝利。
公牛隊方面，雖然後備上陣的薩斯頓（Collin Sexton）三分球神準，攻入28分，而新星基迪（Josh Giddey）也同樣交出15分、12籃板、10助攻的「大三元」，但始終無法扭轉敗局，讓帝王終止三連敗。
最Hit
深圳灣口岸︱背囊漢過關被截 超額帶10萬人民幣和2.5萬美元離境
2026-03-08 13:15 HKT
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
2026-03-08 10:30 HKT
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
2026-03-08 12:59 HKT
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
2026-03-08 16:30 HKT