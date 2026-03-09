NBA│雲班耶馬勇不可擋轟29分 馬刺創得分新高大炒火箭

雲班耶馬（Victor Wembanyama）再次展示其統治級實力！此子於周日NBA主場迎戰火箭的比賽中，全場狂轟29分，更上演一記技驚四座的精彩爆扣，帶領馬刺以本季新高的145:120大勝火箭，豪取4連勝。

雲班耶馬帶領馬刺以本季新高的145:120大勝火箭，豪取4連勝。法新社

內外兼備技驚四座 半場壓哨彈振士氣

今場雲班耶馬開賽即手感火熱，一人包辦球隊開局的前8分，早早為其統治級表現定下基調。戰至第二節末，他更在半場結束前命中一記精彩的壓哨三分球，將領先優勢擴大至雙位數，徹底點燃主場氣氛。易籃後，雲班耶馬的表演仍未結束，他在第三節上演一記令人驚嘆的歐洲步反手爆扣，並搏得「3加1」，盡展驚人天賦及協調性。儘管他一度因腿部不適短暫離場，幸好並無大礙，之後重返賽場領軍擴大領先優勢，單節獨取10分。此子最終收錄本場最高的29分，助馬刺取得今季新高的145分，並以25分之差大炒火箭。

雲班耶馬帶領馬刺以本季新高的145:120大勝火箭，豪取4連勝。法新社

團隊火力全開 四人得分破20

雲班耶馬亦成功激活了全隊攻勢，新秀卡斯利（Stephon Castle）攻下23分，基當莊遜（Keldon Johnson）及迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）亦雙雙貢獻20分，全隊共四人得分突破20大關。馬刺全場三分球40投21中，命中率高達五成以上，凌厲的外線炮火令火箭防不勝防，最終只能俯首稱臣。