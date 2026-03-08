Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA│勇士傷兵滿營力戰惜敗 遭SGA「絕命三分」刺穿不敵雷霆

籃球天地
殘陣應戰勇士周六打出雖敗猶榮的一仗，他們作客挑戰西岸勁旅雷霆，克服一度落後14分的劣勢，在末節成功將比分追至咫尺之遙，可惜最終仍在關鍵時刻被對方王牌基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA）一記致命三分球擊沉，以97:104飲恨，無緣上演驚天逆轉。

勇士周六作客挑戰西岸勁旅雷霆以97:104飲恨敗戰。法新社
克服逆境展韌性 一度扳平燃希望

有皇牌史堤芬居利（Stephen Curry）、占美畢拿（Jimmy Butler）及穆迪（Moses Moody）等多員大將因傷缺陣的勇士，今仗打來毫不畏縮。球隊上半場雖受制於對手火熱的外線手感，一度落後達雙位數，但易邊後全隊將士用命，憑藉凶悍防守及多點開花的攻勢展開絕地反擊。戰至第三節，利昂斯（Malevy Leons）的三分球更一度助球隊追成77:77平手，燃起逆轉希望。

勇士周六作客挑戰西岸勁旅雷霆以97:104飲恨敗戰。法新社
關鍵時刻欠運氣 SGA一劍封喉

進入最後一節，雙方展開激烈拉鋸。完場前2分鐘，勇士新星古山度士（Gui Santos）上籃得手，將比分迫近至97:99，可惜他錯失了追加罰球的機會，隨後的兩次出手亦未能命中，給了對手機會。雷霆當家球星SGA沒有手軟，在比賽剩下42.8秒時，於外線跳投得手，這記關鍵三分球將比分拉開至5分差距，也徹底澆熄了勇士反撲的氣焰。

全場比賽，古山度士為勇士取得22分及11個籃板，表現搶眼；普辛基斯（Kristaps Porzingis）傷癒復出亦有9分、5籃板進帳。而雷霆則取得今季第50場勝仗，繼續於西岸高踞榜首。

