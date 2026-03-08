Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA│字母哥強勢回歸 準大三元領公鹿止頹勢挫爵士

籃球天地
更新時間：13:55 2026-03-08 HKT
發佈時間：13:55 2026-03-08 HKT

「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）強勢宣告回歸！這位兩屆最有價值球員（MVP）在周六NBA僅上陣短短27分鐘，便高效斬獲27分、9籃板、8助攻的「準大三元」數據，率領公鹿主場以113:99輕取爵士，一舉終結球隊4連敗的走勢。

安迪杜古普率領公鹿主場以113:99輕取爵士。法新社
傷癒復出火喉十足 高效表現無人能擋

字母哥早前因拉傷右腳小腿肌肉而缺陣長達15場，今仗僅是其復出後的第3場比賽。為保護這位超級巨星，公鹿教練團仍在嚴格控制其上陣時間，然而此子越打越好，在有限的時間內主宰了比賽，14次起手9次命中，收錄全場最高的27分，同時還有9個籃板和8次助攻，表現八面玲瓏。除了字母哥，公鹿隊友亦有出色發揮，路連斯取得雙雙的13分、11籃板、8助攻，迪恩亦有準三雙的11分、9助攻、8籃板，合力領軍以14分之差取勝。

安迪杜古普率領公鹿主場以113:99輕取爵士。法新社
爵士損兵折將 難逃一敗

反觀爵士則繼續陷入傷病潮的泥沼，球隊首席得分手馬卡倫（Lauri Markkanen）因傷繼續缺陣，陣中多名球員亦已宣告賽季報銷，導致球隊戰力大打折扣。儘管基安迪佐治攻入全隊最高的22分，但全隊投籃命中率不足35%，最終無力回天，吞下近9場比賽的第8場敗仗。

 

 

