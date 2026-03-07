NBA｜泰頓時隔298日復出首戰 塞爾特人輕取獨行俠

經歷了長達298天的養傷期後，塞爾特人球星泰頓（Jayson Tatum）終於在周五主場對陣獨行俠的比賽中傷癒復出。雖然久疏戰陣，狀態尚未恢復至最佳，但他仍貢獻了「雙雙」成績，協助綠軍以120:100大勝獨行俠。

泰頓自去年五月在東岸準決賽第四場對陣紐約人的比賽中，遭遇右腳跟腱撕裂的重傷後，一直休戰至今。今場是他自那時以來的首場正式比賽。塞爾特人教練團對其使用相當謹慎，全場只讓他上陣27分鐘，並將其出場時間分拆為多個5至6分鐘的短暫時段。

泰頓：仍有很長的路要走

復出首戰，泰頓明顯仍需時間適應比賽節奏。他開局手感冰冷，首六次投籃全數落空，包括三次三分球嘗試。然而，他並未因此氣餒，積極通過為隊友作嫁衣裳、單擋掩護等方式融入球隊進攻。最終，他全場16投6中，貢獻雙雙的15分和12個籃板球，還有7次助攻，交出一張全面的成績單。賽後，泰頓坦言自己的狀態仍有待提升：「我還有一段很長的路要走，但這是一個非常好的開始。」

謝倫布朗攻入全場最高24分

除了泰頓的復出，塞爾特人其他球員亦有出色發揮。另一位球星謝倫布朗（Jaylen Brown）攻入全場最高的24分，另有7個籃板和7次助攻；戴歷韋特（Derrick White）亦貢獻了20分，助球隊近五戰取得第四勝。

獨行俠狀態持續低迷，已遭逢六連敗。來自緬因州的狀元秀法拉格（Cooper Flagg）首次在家鄉附近的TD花園球場作賽表現不俗，取得16分、8籃板和6助攻。奇利湯遜（Klay Thompson）攻入19分。

塞爾特人常規賽尚餘19場賽事，其中11場為主場比賽。球隊希望藉此機會讓泰頓逐步提升狀態，為即將到來的季後賽做好準備。