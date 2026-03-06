Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜占士破渣巴紀錄成投籃王 惜湖人113：120負金塊美中不足

籃球天地
更新時間：17:44 2026-03-06 HKT
發佈時間：17:44 2026-03-06 HKT

勒邦占士（LeBron James）在周四晚湖人以113：120輸給金塊的比賽中，打破名宿渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）的職業生涯投籃命中數紀錄，惟球隊最終落敗，令這個里程碑之夜留下遺憾。

占士首節拿下職業生涯第15838個入球，正式超越渣巴的15837球，成為NBA史上投籃命中數最多的球員。其後他將紀錄延伸至15839球，繼續改寫歷史。排在第三至第五位的分別是馬龍（Karl Malone）、「上古神獸」 張伯倫（Wilt Chamberlain）和米高佐敦（Michael Jordan）。

全場最高分由金塊雙星約基治（Nikola Jokic）和占姆梅利（Jamal Murray）各得28分。約基治更拿下本賽季第23次三雙，交出28分、12個籃板和13次助攻。 

而破紀錄的占士全場貢獻16分，他在第四節一次上籃時左肘受傷，一度離場治理，其後在完場前2分5秒重返賽場，但未能幫助湖人扭轉敗局，為紀錄之夜添上遺憾。

 

