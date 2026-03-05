Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

CBA｜前NBA冠軍中鋒麥基抵京 38歲強援加盟北京北汽劍指總冠軍

籃球天地
更新時間：18:40 2026-03-05 HKT
發佈時間：18:40 2026-03-05 HKT

前NBA總冠軍成員麥基（JaVale McGee）周三飛抵北京，正式向中國男子籃球職業聯賽（CBA）球隊北京北汽報到。這位38歲老將獲大批球迷接機，氣氛熱烈。麥基直言被中國球迷的熱情感動，球會方面亦承諾會盡快完成註冊手續，讓這位強力外援趕及在第二階段賽事披甲。

雖然已屆38歲高齡，但手握三枚NBA總冠軍戒指的麥基狀態依然火熱。在轉戰CBA前，他效力澳洲NBL球隊伊拉瓦拉鷹隊（Illawarra Hawks），場均交出22.0分、10.6個籃板及2.1次封阻的亮麗數據，內線統治力未減。北京北汽看中其狀態與能力，在其NBL賽季結束後隨即出手羅致。

麥基在澳洲NBL鷹隊的表現十分亮眼。伊拉瓦拉鷹隊官網圖片
麥基周三抵達北京機場時，獲球會總經理張雲松親自迎接，現場更有大批球迷守候，氣氛熱烈。面對熱情的球迷，麥基受寵若驚道：「中國球迷的愛意簡直超乎想像，我從未感受過如此熱烈的情感。」

目前CBA正處於窗口期，常規賽第二階段將於3月11日重燃戰火，北京將首戰四川。北京首階段戰績為14勝9負，陣中已坐擁國家隊主力周琦及趙睿，如今再迎來麥基加盟，可謂如虎添翼。球會表示正全力推進註冊流程，力爭讓這位強援盡快登場，衝擊更佳成績。

