NBA｜雷霆雙子共轟54分領軍險勝3分 終止紐約人3連捷強勢

更新時間：12:22 2026-03-05 HKT
發佈時間：12:22 2026-03-05 HKT

衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆週三作客紐約人，上演一場驚心動魄的激戰。雷霆中鋒賀姆格連（Chet Holmgren）上半場手感火燙，攻入全場28分中的22分，與投進26分的基傑奧斯亞歷山大SGA（Shai Gilgeous-Alexander）合力貢獻54分，帶領球隊在第三節一度被反超的劣勢下，末節穩住陣腳，最終以103-100驚險擊敗紐約人，豪取四連勝，並終結了對手的三連勝。

賀姆格與基傑奧斯亞歷山大SGA合力貢獻54分。法新社
雷霆半場領先10分

雙方從開賽便打出高強度對抗，雷霆狀元賀姆格連首節便火力全開，單節命中四記三分球，獨得14分，帶領球隊早早建立優勢。然而，主將SGA早段陷入犯規麻煩，一度被換下場，讓紐約人得以緊咬比分。戰至第二節，雷霆再次發力，一度將領先優勢擴大至13分，半場以50-40領先。

紐約人第3節反超前

易籃後，場上風雲變色。紐約人在第三節中段展開絕地反擊，打出一波24-9的瘋狂攻勢，當中核心謝倫般臣（Jalen Brunson）單節獨得11分，更憑藉碧捷斯（Mikal Bridges）在第三節完結前的壓哨三分球，反超前80:77。

紐約人展開絕地反擊，謝倫般臣單節獨得11分。法新社
賀姆格連平個人3分紀錄

進入決勝的第四節，上半場神勇的賀姆格連再度甦醒，與SGA聯手，幫助雷霆重新奪回領先優勢。比賽末段，紐約人中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）在關鍵時刻六犯離場，但謝倫般臣仍帶領球隊苦苦追趕，在最後41秒將分差縮小至僅三分。紐約人最後一擊本有機會扳平比分，可惜謝倫般臣及艾魯比（OG Anunoby）的兩次三分球嘗試均告失手，最終主場飲恨。

賀姆格連今仗攻入28分，平了其生涯單場射入6個三分球的紀錄；紐約人方面，唐斯錄得17分和17個籃板，布朗臣雖有16分和全季新高的15次助攻，但投射命中率欠佳，18投僅5中，成為球隊落敗的關鍵之一。
 

