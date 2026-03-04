NBA｜MVP缺陣無礙戰力 雷霆輕取公牛續領跑西岸

雷霆周二即NBA常規賽作客公牛雖然缺少了當家球星基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），雷霆仍憑藉多點開花的攻勢，包括後備新秀麥凱恩（Jared McCain）攻入全隊最高的20分，作客以116-108擊敗公牛，繼續穩坐西岸榜首。

雷霆備新秀麥凱恩攻入全隊最高的20分。法新社

雷霆6人得分上雙

衛冕冠軍雷霆今仗安基傑奧斯亞歷山大(SGA)輪休，以管理逼使其上月大部分時間缺陣的腹部拉傷。然而，球隊的整體實力依然強勁，今仗有六人得分上雙，新秀麥凱恩攻入全隊最高的20分，當中包括4個三分球；祖爾（Isaiah Joe）亦有19分進帳。此外，艾朗域堅斯（Aaron Wiggins）攻入18分，傑林威廉斯（Jaylin Williams）交出17分和16個籃板的「雙雙」成績，卡臣華萊士（Cason Wallace）亦得17分，而賀姆格倫（Chet Holmgren）則有12分和11個籃板；合力助球隊在近7場比賽中取得了第6場勝利，戰績提升至48勝15負。

雷霆作客公牛當家球星基傑奧斯亞歷山大缺陣。美聯社

公牛重回敗軌

公牛方面，薩斯頓（Collin Sexton）攻入20分，法國中鋒耶布斯利（Guerschon Yabusele）亦攻入賽季個人新高的18分，並搶下12個籃板，但未能阻止球隊在上一場大勝公鹿、終止11連敗後，再次重回敗軌。

畢斯利斯扭傷足踝

雷霆在第三節初段一度落後，但隨後打出一波14:3的攻勢，一舉反超前，並在該節結束時將領先優勢擴大至11分，為勝利奠定了基礎。公牛的畢斯利斯（Matas Buzelis）在第三節末段因踩到對方球員腳上而扭傷右腳踝，傷出離場，令球隊雪上加霜。

