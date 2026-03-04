Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜湖人孖寶領軍第4節逆轉塘鵝 占士離渣巴紀錄只差兩球

籃球天地
更新時間：15:11 2026-03-04 HKT
發佈時間：15:11 2026-03-04 HKT

周二NBA常規賽湖人對塘鵝，「孖寶」當積（Luka Doncic）和勒邦占士（LeBron James）帶領紫金軍於末節強勢反撲，打出一波14:0的攻勢，成功以110:101反勝塘鵝，取得三連勝。當積今仗交出27分、10個籃板及7次助攻的準「三雙」成績，而勒邦占士亦有21分進帳。

當積和勒邦占士帶領紫金軍於末節強勢反撲塘鵝。法新社
當積和勒邦占士帶領紫金軍於末節強勢反撲塘鵝。法新社
當積和勒邦占士帶領紫金軍於末節強勢反撲塘鵝。法新社
當積和勒邦占士帶領紫金軍於末節強勢反撲塘鵝。法新社

湖人第4節甦醒


湖人今仗贏得並不輕鬆，全隊出現多達21次失誤，並在第4節一度落後8分。然而，在比賽的關鍵時刻，球隊終於甦醒。此前手感冰冷的里夫斯（Austin Reaves）在最後5分鐘命中關鍵三分球，為湖人反超前；隨後，馬吉斯史麥（Marcus Smart）和當積亦接連命中三分，為球隊鎖定勝局。里夫斯全場雖僅15投4中，但最終仍貢獻了15分，而馬吉斯史麥更交出10分、7助攻、4搶截及3封阻的全能數據，表現令人印象深刻。

里夫斯在最後5分鐘命中關鍵三分球為湖人反超前。法新社
里夫斯在最後5分鐘命中關鍵三分球為湖人反超前。法新社

威廉臣復出難救塘鵝


塘鵝方面，威廉臣（Zion Williamson）在因腳踝受傷缺陣一場後復出，攻入24分，但未能阻止球隊落敗。梅菲（Trey Murphy III）攻入21分，而沙迪比（Saddiq Bey）亦有18分進帳。


占士離渣巴紀錄只差2球


值得一提的是，勒邦占士今仗12投8中，其職業生涯總入球數只差兩球，便可追平渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）所保持的NBA歷史紀錄15,837個入球 。而當錫則在第二節領到了他本賽季第14次技術犯規，距離自動停賽一場的16次技犯僅一步之遙。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
飲食
2026-03-03 13:41 HKT
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:19
伊朗局勢｜當局周三晚為哈梅內伊舉行國葬 為期3天｜持續更新
即時國際
3分鐘前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
影視圈
17小時前
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-03 13:29 HKT
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
生活百科
2026-03-03 14:36 HKT
「TVB御用惡霸」麥少華罕現身瘦到唔同晒樣 甘願低薪搶曝光 曾自爆辛酸靠揸車養家
「TVB御用惡霸」麥少華罕現身瘦到唔同晒樣 甘願低薪搶曝光 曾自爆辛酸靠揸車養家
影視圈
6小時前
中電消費券2026 |3月起派$100消費券 兩類家庭受惠 一文睇清資格及使用方法！
社會
22小時前
伊朗局勢｜中東戰火意外「實測」國產車？比亞迪電動車彈坑旁「堅挺」引熱議
伊朗局勢｜中東戰火意外「實測」國產車？比亞迪電動車彈坑旁「堅挺」引熱議
即時中國
11小時前
交還30年「絕版和諧式」公屋 街坊湧至做「呢件事」 網民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
交還30年「絕版和諧式」公屋 街坊湧至做「呢件事」 網民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
時事熱話
4小時前