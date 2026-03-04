NBA｜湖人孖寶領軍第4節逆轉塘鵝 占士離渣巴紀錄只差兩球

周二NBA常規賽湖人對塘鵝，「孖寶」當積（Luka Doncic）和勒邦占士（LeBron James）帶領紫金軍於末節強勢反撲，打出一波14:0的攻勢，成功以110:101反勝塘鵝，取得三連勝。當積今仗交出27分、10個籃板及7次助攻的準「三雙」成績，而勒邦占士亦有21分進帳。

當積和勒邦占士帶領紫金軍於末節強勢反撲塘鵝。法新社

湖人第4節甦醒



湖人今仗贏得並不輕鬆，全隊出現多達21次失誤，並在第4節一度落後8分。然而，在比賽的關鍵時刻，球隊終於甦醒。此前手感冰冷的里夫斯（Austin Reaves）在最後5分鐘命中關鍵三分球，為湖人反超前；隨後，馬吉斯史麥（Marcus Smart）和當積亦接連命中三分，為球隊鎖定勝局。里夫斯全場雖僅15投4中，但最終仍貢獻了15分，而馬吉斯史麥更交出10分、7助攻、4搶截及3封阻的全能數據，表現令人印象深刻。

里夫斯在最後5分鐘命中關鍵三分球為湖人反超前。法新社

威廉臣復出難救塘鵝



塘鵝方面，威廉臣（Zion Williamson）在因腳踝受傷缺陣一場後復出，攻入24分，但未能阻止球隊落敗。梅菲（Trey Murphy III）攻入21分，而沙迪比（Saddiq Bey）亦有18分進帳。



占士離渣巴紀錄只差2球



值得一提的是，勒邦占士今仗12投8中，其職業生涯總入球數只差兩球，便可追平渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）所保持的NBA歷史紀錄15,837個入球 。而當錫則在第二節領到了他本賽季第14次技術犯規，距離自動停賽一場的16次技犯僅一步之遙。