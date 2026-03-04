NBA｜馬刺三軍用命狂轟18記三分 11連勝雖斷仍屠殘陣76人

馬刺在周二的NBA常規賽中，展示了強大的團隊實力，作客以131-91狂勝陣容殘缺的76人強勢反彈。馬刺今仗從未落後，一度領先多達49分，全隊投進18記三分球，以一場大捷來結束了連續5場作客之旅。

馬刺作客以131-91狂勝陣容殘缺的76人強勢反彈。法新社

夏巴、華素爾同得22分



馬刺於上仗作客被紐約人終止連贏11場的走勢，但球隊未有因此而影響信心和士氣，周二作客76人馬上重拾雄風，戴倫夏巴（Dylan Harper）和華素爾（Devin Vassell）各攻入22分，其中華素爾更命中了6記三分球，而球隊核心、狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama）僅需輕取10分，便可作壁上觀，足見比賽的輕鬆程度。

馬刺作客76人馬上重拾雄風。法新社

76人陣容不整



主隊76人今仗殘陣應戰，完全無法抵擋馬刺的攻勢。球隊核心艾比迪（Joel Embiid）因右斜肌拉傷繼續缺陣；保羅佐治（Paul George）被罰停賽；奧比（Kelly Oubre Jr.）亦因病缺席。在比賽中，他們再有艾治甘（VJ Edgecombe）在一次三分球嘗試中，背部重摔落地而傷出。在人手嚴重不足的情況下，76人打來全無還手之力，第三節更只錄得可憐的11分。



夏里遜班斯連續上陣364場斷纜



馬刺在半場已以78:53大副領先76人25分，主場球迷早已不滿，甚至在一次暫停時對主隊報以噓聲。76人陣中，僅有麥斯（Tyrese Maxey）攻入21分，表現較為突出。值得一提的是，馬刺的「鐵人」夏理遜班斯（Harrison Barnes），因午睡後腳踝酸痛，其連續上陣364場的紀錄意外中斷，但亦無阻球隊取得大勝。

76人僅有麥斯攻入21分。法新社