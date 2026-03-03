Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA│李安納23分率隊絕地反擊 加蘭特處子騷建功 快艇114:101逆轉殘陣勇士 

籃球天地
更新時間：19:02 2026-03-03 HKT
發佈時間：19:02 2026-03-03 HKT

快艇美國時間周一（2日）今日作客大通中心挑戰勇士，在一度落後17分的劣勢下上演大逆轉。憑藉當家球星李安納（Kawhi Leonard）攻下全場最高的23分，以及新援加蘭特（Darius Garland）首秀的出色發揮，快艇最終以 114:101 擊敗缺兵少將的勇士，取得寶貴的連勝。 

李安納穩如泰山 加蘭首秀對辦

面對缺少了居里（Stephen Curry）和樸辛基斯（Kristaps Porzingis）的勇士，快艇開局慢熱，上半場防守鬆懈，一度被主隊建立起17分的領先優勢。然而，易邊再戰後風雲變色，快艇在第三節加強防守強度，單節打出一波35-23的攻勢將比分反超。末節快艇更是全面接管比賽，讓勇士無力招架，最終成功從客場帶走勝利。

李安納延續了近期的火熱狀態，全場14投9中，高效貢獻23分8籃板4助攻，這也是他連續第37場得分突破20大關。

備受矚目的新援加蘭特今日迎來快艇生涯首秀。這位剛從騎士交易過來的後衛替補上陣23分鐘，展現出即戰力，攻下12分並送出關鍵助攻。他在第三節末段的一記三分球和隨後的穩定控場，成為球隊逆轉的關鍵推手。此外，板凳席上的馬杜林（Bennedict Mathurin）也挹注了17分，展現了快艇的陣容深度。

勇士傷兵滿營 普迪姆斯基空砍22分

勇士方面，當家球星居里因膝傷連續第11場缺陣，球隊進攻重擔落在年輕球員身上。普占斯基（Brandin Podziemski）表現搶眼，全場轟下22分，其中上半場就獨得20分，但這位23歲小將下半場在快艇的重點盯防下熄火。老將賀霍特（Al Horford）雖貢獻17分，但獨木難支，球隊最終在下半場崩盤，近7戰吞下5敗，西岸排第8，季後賽形勢岌岌可危。

