NBA│字母哥復出遭潑冷水 綠軍缺謝倫布朗仍大勝公鹿108:81 

「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）美國時間周一（2日）在萬眾期待下傷癒復出，豈料回歸首戰即遭遇當頭棒喝。面對缺少了核心大將謝倫布朗的塞爾特人，公鹿在主場進攻啞火，最終以81:108慘敗27分，未能用一場勝利慶祝當家球星的回歸。

綠軍板凳球員發威 帕利查特25分領軍

儘管謝倫布朗因病缺陣，但綠衫軍展現了驚人的陣容深度。後衛帕利查特（Payton Pritchard）扛起進攻大旗，全場攻下25分並送出9次助攻。更令人驚喜的是新秀曉高干沙利斯（Hugo Gonzalez）在主力缺陣的情況下獲得重用，全場交出18分及16個籃板的「雙雙」成績單，兩項數據均創下職業生涯新高，成為綠軍此役獲勝的奇兵。

字母哥復出顯生鏽 公鹿進攻斷電

自1月23日因右小腿拉傷缺陣以來，這是「字母哥」首度披甲上陣。他全場出賽25分鐘，繳出19分11籃板的數據，雖然帳面數據尚可，但明顯尚未恢復至最佳比賽狀態。在他的帶領下，公鹿隊進攻滯澀，全隊僅有3名球員得分上雙，整場比賽只得81分創下賽季新低。

公鹿隊在第三節初段曾試圖反撲，一度將分差縮小至9分。然而，塞爾特人隨即回敬了一波15:0的攻勢，瞬間澆熄了主隊的反擊氣焰。此後比賽徹底進入垃圾時間，公鹿只能眼睜睜看著對手在自家主場帶走勝利，吞下三連敗，且3場分差都超過23分。