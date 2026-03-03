Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA│楊格未為新東家上陣一分鐘先被逐 巫師118:123不敵火箭

籃球天地
更新時間：16:28 2026-03-03 HKT
發佈時間：16:28 2026-03-03 HKT

巫師球星楊格（Trae Young）今日（3日）在主場創造了一項另類紀錄——在尚未為新東家出戰任何一分鐘的情況下，就先被驅逐出場！儘管這場比賽巫師最終以 118:123 不敵火箭，但楊格在場邊的激情表現卻成為全場最大焦點。

巫師 118:123 不敵火箭。法新社
場邊護隊友 楊格衝入場內遭驅逐


事件發生在第三節中段，當時巫師新秀屈堅斯（Jamir Watkins）與火箭前鋒伊臣（Tari Eason）發生激烈肢體衝突。伊臣連續兩次推撞屈堅斯，引發雙方球員對峙。 
此時，身穿便服、因傷坐在板凳席上的楊格捺不住，為了保護隊友直接衝入球場理論。根據 NBA 球例，非比賽球員在衝突期間嚴禁離開板凳席範圍。儘管他並未動手，但裁判仍依照球例將他直接驅逐離場。同案的伊臣也因兩次技術犯規被趕出場，屈堅斯則領到一次技術犯規。

場邊護隊友，楊格衝入場內遭驅逐。社交媒體Threads截圖
未演先轟動 楊格自嘲：下次不會了


這位自一月被交易至巫師後尚未首秀的明星後衛，賽後隨即在社交媒體 X（前Twitter）上自嘲回應：「華盛頓的球迷們，別指望我會經常被趕出場……但我絕對會為了我的兄弟們帶上這份能量和競爭力！」 
據巫師主教練拜仁基夫早前預測，楊格原定於周四對陣爵士的比賽中復出，沒想到「首秀」未至，卻先以這種方式在主場球迷面前「亮相」。 


杜蘭特、申京聯手 火箭客場奏凱


回到比賽本身，火箭隊展現了強大的進攻火力。老將杜蘭特（Kevin Durant）攻下30分，並在關鍵時刻穩住局勢；中鋒辛根（Alperen Sengun）則統治內線，狂砍32分13籃板。 
巫師方面，古利巴利（Bilal Coulibaly）雖攻下賽季新高的23分，且球隊在末節一度將分差縮小，但最終仍無力回天，苦吞五連敗。

