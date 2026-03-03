Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBL｜巴爾文傷出 香港⾦⽜作客不敵杭州經緯 錄得今季第3敗

籃球天地
更新時間：09:43 2026-03-03 HKT
發佈時間：09:43 2026-03-03 HKT

香港金牛周一（2日）晚在2025–26賽季全國男子籃球聯賽（NBL）常規賽作客杭州，原本有個美好的開局，卻因內線擎天柱巴爾文（Ondřej Balvín）早早傷退而風雲變色。儘管球隊在末節展現頑強鬥志，一度將分差追至僅3分，無奈最終仍以90：96飲恨，吞下今季第三場敗仗。

上仗表現搶鏡的港將楊瑞鴻今仗續任正選，聯同巴爾文、厄特爾二世（Michael Ertel II）等強陣出擊。甫開賽，擁有絕對身高優勢的巴爾文在禁區翻江倒海，連番強攻得手更完成「2＋1」，助金牛打出6：2的夢幻開局。首節雙方互有攻守，厄特爾二世與楊瑞鴻的外線冷箭一度將優勢拉開。然而，好景不常，主隊杭州經緯在節末發力，首節金牛已被反超27：29，殊不知這僅是噩夢的開始。

次節初段，最不想見到的畫面出現了——巴爾文於比賽中不幸受傷退下火線。失去內線屏障的金牛頓失方寸，防線隨即崩塌。杭州經緯乘虛而入，打出一波9：0的攻勢將比分拉開。屋漏偏逢連夜雨，主隊外線手感發燙，連中三記三分球，半場三分球20投10中；反觀金牛外線啞火，半場已落後45：57，形勢岌岌可危。

換邊後，戰況陷入膠著的泥沼。阿諾斯克（E.J. Anosike）在第三節獨力支撐大局，單節攻入10分苦苦追趕，但主隊火力未減，三節過後金牛仍落後10分，翻盤之路顯得格外崎嶇。

進入決勝節，絕境下的金牛展現出悲壯的韌性。阿諾斯克與厄特爾二世挺身而出，合力灑下「及時雨」，在最後階段一度將分差縮窄至僅3分，讓球隊看到了逆轉的曙光。可惜，關鍵時刻始終欠缺臨門一腳，未能創造奇蹟，最終以6分之差告負，只能在客場吞下苦果。

賽後，金牛主教練解立彬難掩失望，直指防守端出現致命漏洞：「對手更加強硬，而我們的防守出了問題，特別是讓對手在三分線上拿了51分。」不過，他在這場失利中仍試圖尋找慰藉：「讓我感到一絲安慰的是下半場的調整，在落後近20分時大家未有放棄，這或許是球隊這三年累積下來的底蘊。」

香港金牛將於周四（5日）轉戰江西鯨裕清酒。將在短短兩日內重整旗鼓力求反底。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
18小時前
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
即時國際
1小時前
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
22小時前
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影視圈
15小時前
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突發
12小時前
中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳
中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳
影視圈
17小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
11小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
18小時前
賭王三太陳婉珍新形象慶生狀態驚人 何超雲中門大開超性感切蛋糕 向新歡嘟嘴甜到漏？
賭王三太陳婉珍新形象慶生狀態驚人  何超雲中門大開超性感切蛋糕  向新歡嘟嘴甜到漏？
影視圈
13小時前
中年好聲音4丨導師Calvin Sir張嘉銘造型似林家謙？歌唱老師資格曾惹爭議 視帝都係佢學生
中年好聲音4丨導師Calvin Sir張嘉銘造型似林家謙？歌唱老師資格曾惹爭議 視帝都係佢學生
影視圈
14小時前