NBL｜巴爾文傷出 香港⾦⽜作客不敵杭州經緯 錄得今季第3敗

香港金牛周一（2日）晚在2025–26賽季全國男子籃球聯賽（NBL）常規賽作客杭州，原本有個美好的開局，卻因內線擎天柱巴爾文（Ondřej Balvín）早早傷退而風雲變色。儘管球隊在末節展現頑強鬥志，一度將分差追至僅3分，無奈最終仍以90：96飲恨，吞下今季第三場敗仗。

上仗表現搶鏡的港將楊瑞鴻今仗續任正選，聯同巴爾文、厄特爾二世（Michael Ertel II）等強陣出擊。甫開賽，擁有絕對身高優勢的巴爾文在禁區翻江倒海，連番強攻得手更完成「2＋1」，助金牛打出6：2的夢幻開局。首節雙方互有攻守，厄特爾二世與楊瑞鴻的外線冷箭一度將優勢拉開。然而，好景不常，主隊杭州經緯在節末發力，首節金牛已被反超27：29，殊不知這僅是噩夢的開始。

次節初段，最不想見到的畫面出現了——巴爾文於比賽中不幸受傷退下火線。失去內線屏障的金牛頓失方寸，防線隨即崩塌。杭州經緯乘虛而入，打出一波9：0的攻勢將比分拉開。屋漏偏逢連夜雨，主隊外線手感發燙，連中三記三分球，半場三分球20投10中；反觀金牛外線啞火，半場已落後45：57，形勢岌岌可危。

換邊後，戰況陷入膠著的泥沼。阿諾斯克（E.J. Anosike）在第三節獨力支撐大局，單節攻入10分苦苦追趕，但主隊火力未減，三節過後金牛仍落後10分，翻盤之路顯得格外崎嶇。

進入決勝節，絕境下的金牛展現出悲壯的韌性。阿諾斯克與厄特爾二世挺身而出，合力灑下「及時雨」，在最後階段一度將分差縮窄至僅3分，讓球隊看到了逆轉的曙光。可惜，關鍵時刻始終欠缺臨門一腳，未能創造奇蹟，最終以6分之差告負，只能在客場吞下苦果。

賽後，金牛主教練解立彬難掩失望，直指防守端出現致命漏洞：「對手更加強硬，而我們的防守出了問題，特別是讓對手在三分線上拿了51分。」不過，他在這場失利中仍試圖尋找慰藉：「讓我感到一絲安慰的是下半場的調整，在落後近20分時大家未有放棄，這或許是球隊這三年累積下來的底蘊。」

香港金牛將於周四（5日）轉戰江西鯨裕清酒。將在短短兩日內重整旗鼓力求反底。