NBA｜哈登拒做手術帶傷復出 助騎士力克籃網 拇指骨折照交準三雙

籃球天地
更新時間：17:19 2026-03-02 HKT
發佈時間：17:19 2026-03-02 HKT

克里夫蘭騎士球星占士哈登（James Harden）無視右手拇指骨折傷勢，僅休戰兩場便火速復出，隨即交出22分、9個籃板及8次助攻的「準三雙」全能數據，帶領騎士作客以106:102力克布魯克林籃網。賽後談及為何帶傷上陣，哈登拋出一句熱血宣言：「從未考慮做手術，我就是熱愛籃球。」

哈登無視右手拇指骨折傷勢火速復出，交出22分9個籃板及8次助攻的數據。AFP
36歲的哈登在上周二對紐約人一役弄傷右手拇指，經檢查後證實骨折。對於這名征戰沙場17年的老將而言，時間比傷痛更寶貴。哈登透露在得知X光結果後，腦海只有一個念頭：「無論如何，我要盡快回到球場。我熱愛籃球，哪怕沒錢收我都會照打。」他更向記者直言，從未考慮過接受手術：「完全無諗過（手術），因為那樣要缺席太久了。」

腫到揸唔穩個波 靠冰敷消腫

哈登憶述受傷初期的狀況並不樂觀：「起初痛得很厲害，拇指尖腫脹、瘀青，我甚至連運球都很困難，包紮後手感也很笨重，只能不斷冰敷。」儘管如此，他在周六進行單獨訓練測試運球後，便決定復出。

騎士主帥艾堅遜（Kenny Atkinson）賽後坦言愛將並非十足狀態：「上半場明顯看到他未回復100%，但在下半場球隊陷入苦戰時，他挺身而出接管比賽。」騎士半場一度落後46:52，哈登前兩節僅得8分。惟易邊後他大爆發，第3節中段不但兩罰全中，更完成一次精彩的「四分打」，助球隊反超前70:64，成為贏波轉捩點。

感嘆時日無多 珍惜上陣機會

對於這份近乎偏執的堅持，哈登感性地表示：「籃球是我們的避風港。當你不斷進步、研究比賽，你會對它上癮。我很幸運能打這麼久還保持高水平，但也意識到自己能打的時間不多了，所以不想留下遺憾。」

