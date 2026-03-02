NBA｜紐約人114:89斷馬刺連勝 雲班耶馬認俾太多機會

NBA周日賽前正值11連勝的馬剌作客紐約人受挫，客軍在主隊的嚴防下得分大受阻礙，全隊包括雲班耶馬(Victor Wembanyama)在內僅3人得分上雙，最終紐約人以114:89斬斷馬刺連勝。

馬刺不敵紐約人斷連勝 班馬認給太多機會

今戰首節馬刺率先進入狀態，曾一度領先12分，但紐約人並未花太多時間作出調整，首節結束前打出一波15:2的反超成22:21，之後紐約人一直掌握著比賽節奏，到第4節中段已將比數拉開至20分，提早宣告進入垃圾時間，最終紐約人以114:89擊敗馬刺，今戰亦創馬刺今季最低得分的比賽。

今戰雲班耶馬攻入25分13籃板和4封阻，但同一時間亦出現了7次失誤，賽後他也直認：「是我們給予對手機會，我們應該要打得更好，尤其是第一節末段的時候。」而馬刺另外2名是華素爾(Devin Vassell)和史堤芬卡素(Stephon Castle)，分別攻入18和13分。而紐約人則有6人得分上雙，麥基奧碧哲斯(Mikal Bridges)攻入25分5助攻和5抄截，而謝倫般臣(Jalen Brunson)貢獻出24分7助攻。

