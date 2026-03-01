NBA│杜蘭特輸波但有兩大收穫 破高比拜仁神紀錄 欲再戰奧運得美國總教練正面回覆
更新時間：15:00 2026-03-01 HKT
發佈時間：15:00 2026-03-01 HKT
發佈時間：15:00 2026-03-01 HKT
杜蘭特（Kevin Durant）雖然在周六NBA吃悶棍，其效力的火箭作客以105:115不敵熱火，但他有兩大收穫。此子今場收錄32分，生涯432次取得30分以上，1場壓過已故的高比拜仁成為聯盟歷來取得30分以上場數第5多的球員。同時日前表明想5度出奧運的他，得到熱火主帥兼美國男籃總教練史普士查（Erik Spoelstra）的正面回覆。
成為聯盟單場30分以上第5多球員
上場對魔術狂轟40分的杜蘭特，今場作客熱火延續火熱手感，20次起手12次命中，取得全場最高32分，可是一眾隊友表現平平，包括中鋒申京14投6中僅得13分，火箭以10分之差落敗。然而杜蘭特依然有收穫，他第432次取得至少30分，1場力壓已故名宿高比拜仁，成為聯盟歷來第5多單場攻入30分以上的球員，改寫生涯里程碑。
請櫻出戰奧運獲正面回覆
同時這名37歲老將日前表示想參加2028洛杉磯奧運，第5次征奧，恰巧今場對手熱火主帥史普士查是美國男籃總教練，他對杜蘭特再戰奧運持正面態度：「這就是美國隊的交化，想看到最厲害的美國選手舉行，並表示『我想做這件事』。杜蘭特的職業精神和技術絕對是大師級，他是所有年輕球員的學習榜樣，我很享受與他合作的日子。」
最Hit
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
2026-02-28 06:00 HKT
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
2026-02-28 11:12 HKT
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
2026-02-27 14:47 HKT
我要讚佢｜港人記者移民後一度不適應 維修衣車義賣環保袋回饋社區
2026-02-28 08:00 HKT