NBA│杜蘭特輸波但有兩大收穫 破高比拜仁神紀錄 欲再戰奧運得美國總教練正面回覆

杜蘭特（Kevin Durant）雖然在周六NBA吃悶棍，其效力的火箭作客以105:115不敵熱火，但他有兩大收穫。此子今場收錄32分，生涯432次取得30分以上，1場壓過已故的高比拜仁成為聯盟歷來取得30分以上場數第5多的球員。同時日前表明想5度出奧運的他，得到熱火主帥兼美國男籃總教練史普士查（Erik Spoelstra）的正面回覆。

成為聯盟單場30分以上第5多球員

上場對魔術狂轟40分的杜蘭特，今場作客熱火延續火熱手感，20次起手12次命中，取得全場最高32分，可是一眾隊友表現平平，包括中鋒申京14投6中僅得13分，火箭以10分之差落敗。然而杜蘭特依然有收穫，他第432次取得至少30分，1場力壓已故名宿高比拜仁，成為聯盟歷來第5多單場攻入30分以上的球員，改寫生涯里程碑。

請櫻出戰奧運獲正面回覆

同時這名37歲老將日前表示想參加2028洛杉磯奧運，第5次征奧，恰巧今場對手熱火主帥史普士查是美國男籃總教練，他對杜蘭特再戰奧運持正面態度：「這就是美國隊的交化，想看到最厲害的美國選手舉行，並表示『我想做這件事』。杜蘭特的職業精神和技術絕對是大師級，他是所有年輕球員的學習榜樣，我很享受與他合作的日子。」