NBA｜SGA復出轟36分 雷霆加時127:121勝金塊

周六NBA常規賽上演西岸強強對決，雷霆主場迎戰金塊，賽事火藥味十足。雷霆當家球星、應屆MVP基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在缺陣9場後傷癒復出，全場狂轟36分，雖然他因傷在加時賽中作休息，最終雷霆仍以127:121擊敗金塊。

今場比賽被視為去年西岸準決賽的翻版，當時雷霆以4-3驚險淘汰金塊，因此今仗仇人見面分外眼紅。比賽從一開始就充滿身體對抗，基傑奧斯亞歷山大(SGA)早段便因向對手約基治（Nikola Jokic）擲球而被罰技術犯規，而金塊的後備席亦在第三節被罰技術犯規，雙方球員在場上不斷有口角及推撞。

多特被逐多人領技犯

戰至第四節，雷霆後衛多特（Lu Dort）對約基治的一次惡意犯規，更引發了場上混亂，約基治與雷霆的傑林威廉斯（Jaylin Williams）亦各領一次技術犯規，而多特則被直接驅逐離場。

儘管雷霆在主將復出下表現神勇，SGA在上半場已攻入18分，第三節更獨得14分，全場攻入全隊最高36分。

SGA加時未有上陣

金塊亦有賽前被列為上陣成疑的占姆梅利（Jamal Murray）狀態大勇，攻入全場最高的39分，而約基治亦交出23分、17個籃板及14次助攻的「三雙」成績。雙方在法定時間內激戰成107-107平手，需要進入加時賽。雖然SGA因傷在加時賽未有再上陣，雷霆仍然打出20:14的攻勢，最終以6分擊敗金塊。