NBA｜杜蘭特轟40分率火箭逆轉魔術取三連勝 創多項紀錄并成爲聯盟第6人取得生涯32000分

37歲「死神」杜蘭特（Kevin Durant）周四晚上演得分秀，狂砍40分帶領火箭以113：108擊敗魔術，奪下近期三連勝。杜蘭特此役更成爲第6位達成生涯32000分里程碑的球員，並創下多項聯盟紀錄。

本場比賽火箭上半場表現沉寂，一度落後魔術19分。杜蘭特下半場發力，獨取26分，當中包括關鍵時刻連得7分，協助球隊在最後三分半鐘鎖定勝局。他全場上陣40分鐘，交出40分8籃板球3助攻的全面數據。

杜蘭特賽後受訪時表示，對於達成32000分感到非常榮幸，感謝一路以來支持及栽培他的人。他成為NBA史上第六位躋身32000分俱樂部的球員，前五位球員按排名分別是渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）、米高佐敦（Michael Jordan）、馬龍（Karl Malone）、高比拜仁（Kobe Bryant） 和勒邦占士（LeBron James） 。

同時杜蘭特於生涯第431場單場得分30分，追平湖人傳奇高比拜仁，並列史上第五。此外，他以37歲之齡成為火箭隊史單場40分的最老球員，更成爲聯盟首位在常規賽中，為五支不同球隊均曾拿下40分的球員。