NBA｜當積狂轟41分「白做」 太陽奇兵萊斯奧尼爾絕殺3分退湖人

正值2連敗的湖人今戰作客對上陣中缺少保卡(Devin Booker)和D布魯士(Dillon Brooks)的殘陣太陽，然而今戰紫金軍團依然陷入苦戰，雖然有當積(Luka Doncic)轟入全場最高的41分，然而在比賽還剩0.9秒時被太陽的萊斯奧尼爾(Royce O’Neale)命中絕殺3分，最終太陽以113:110險勝湖人。

當積轟入全場最高的41分。AFP

奧尼爾後在時間尚餘0.9秒下，立即出手3分皮球應聲入網。AFP

萊斯奧尼爾絕殺3分退湖人。AFP

What a play by Grayson Allen.

What a shot by Royce O'Neale. https://t.co/wtIRRAkj3D pic.twitter.com/kowjOzX33R — NBA (@NBA) February 27, 2026

當積轟41分獨木難支 慘遭太陽絕殺

上戰湖人對魔術一戰中，當積錯失絕殺機會惜負1分，今戰作客對太陽也並不輕鬆，只能憑着當積半場攻入18分下以49:49戰平，到第3節雙方繼續纏鬥，雖然湖人有當積和勒邦占士(LeBron James)分別攻入14分和8分，但太陽在基臣艾倫(Grayson Allen)攻入16分下，2隊齊得31分以80分再戰平進入決勝節。到決勝節太陽曾一度將分差拉開至10分，但紫金軍憑着當積、里夫斯(Austin Reaves)和占士接連得分下在讀秒階段戰成110平，太陽在最後時刻操刀最後一攻，由艾倫外線殺入禁區，吸引多人防守下傳給底線三分位置的基利士比(Collin Gillespie)，再傳給奧尼爾後在時間尚餘0.9秒下，立即出手3分皮球應聲入網，助太陽最終以113:110險勝湖人，湖人苦吞3連敗。

占士攻入15分6籃板5助攻。AFP

基利士比貢獻出21分3籃板和助攻。AFP

基臣艾倫攻入28分6助攻。AFP

里夫斯攻入14分3籃板2助攻。AFP

今戰當積出盡全力，出戰39分鐘狂轟41分，兼得8籃板8助攻和2抄截，而占士和里夫斯則各得15分和14分。而太陽方面則有基臣艾倫攻入28分6助攻，而基利士比亦貢獻出21分3籃板和助攻，今戰致勝功臣萊斯奧尼爾則打入13分。

