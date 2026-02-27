4旬老將吉遜回歸NBA將簽約加盟灰熊 簽約2年有機會征戰至42歲

據報指自由球員吉遜（Taj Gibson）已同意與灰熊簽訂為期2年的合同。40歲的吉遜將重返NBA，開啟他的第17個賽季，同時將成為NBA史上第35位40歲以上出場的球員，此次簽約有很大機會讓這位老將征戰至42歲或更久的未來 。

吉遜上賽季為黃蜂出賽37場比賽，場均貢獻2.9分和3.2個籃板球。他在2009年選秀會以第26順位被公牛選上，職業生涯先後效力於公牛、雷霆、木狼、紐約人、巫師、活塞和黃蜂，場均取得8.4分和5.7個籃板球。而灰熊將是他效力的第八支球隊。

各隊都對這位老將所展現的卓越領導能力讚不絕口。