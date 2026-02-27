4旬老將吉遜回歸NBA將簽約加盟灰熊 簽約2年有機會征戰至42歲
更新時間：12:29 2026-02-27 HKT
發佈時間：12:29 2026-02-27 HKT
發佈時間：12:29 2026-02-27 HKT
據報指自由球員吉遜（Taj Gibson）已同意與灰熊簽訂為期2年的合同。40歲的吉遜將重返NBA，開啟他的第17個賽季，同時將成為NBA史上第35位40歲以上出場的球員，此次簽約有很大機會讓這位老將征戰至42歲或更久的未來 。
據《ESPN》報道，自由球員吉遜已同意與灰熊簽訂為期兩年的合同，40歲的吉遜將繼續回到NBA，開啟他的第17個賽季。他是一位被公認為完美領袖和職業球員典範的老將。
吉遜上賽季為黃蜂出賽37場比賽，場均貢獻2.9分和3.2個籃板球。他在2009年選秀會以第26順位被公牛選上，職業生涯先後效力於公牛、雷霆、木狼、紐約人、巫師、活塞和黃蜂，場均取得8.4分和5.7個籃板球。而灰熊將是他效力的第八支球隊。
吉遜將成為NBA史上第35位40歲以上出場的球員。各隊都對這位老將所展現的卓越領導能力讚不絕口。這份兩年合約意味著吉遜將有機會征戰聯盟至42歲或更久的未來。
最Hit
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT