Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

4旬老將吉遜回歸NBA將簽約加盟灰熊 簽約2年有機會征戰至42歲

籃球天地
更新時間：12:29 2026-02-27 HKT
發佈時間：12:29 2026-02-27 HKT

據報指自由球員吉遜（Taj Gibson）已同意與灰熊簽訂為期2年的合同。40歲的吉遜將重返NBA，開啟他的第17個賽季，同時將成為NBA史上第35位40歲以上出場的球員，此次簽約有很大機會讓這位老將征戰至42歲或更久的未來 。 

據《ESPN》報道，自由球員吉遜已同意與灰熊簽訂為期兩年的合同，40歲的吉遜將繼續回到NBA，開啟他的第17個賽季。他是一位被公認為完美領袖和職業球員典範的老將。 

吉遜上賽季為黃蜂出賽37場比賽，場均貢獻2.9分和3.2個籃板球。他在2009年選秀會以第26順位被公牛選上，職業生涯先後效力於公牛、雷霆、木狼、紐約人、巫師、活塞和黃蜂，場均取得8.4分和5.7個籃板球。而灰熊將是他效力的第八支球隊。 

吉遜將成為NBA史上第35位40歲以上出場的球員。各隊都對這位老將所展現的卓越領導能力讚不絕口。這份兩年合約意味著吉遜將有機會征戰聯盟至42歲或更久的未來。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
生活百科
23小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
12分鐘前
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
影視圈
16小時前
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
4小時前
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
影視圈
18小時前
鱷王警告國際秩序或瓦解 分析大周期「第六階段」 亂世首選黃金守住財富
鱷王警告國際秩序或瓦解 分析大周期「第六階段」 亂世首選黃金守住財富
商業創科
7小時前
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
2026-02-25 19:30 HKT
46歲前TVB主播入院照流出 腳傷惡化腫如豬蹄痛到爬行 去年左下腹疼痛曾憂患癌
46歲前TVB主播入院照流出 腳傷惡化腫如豬蹄痛到爬行 去年左下腹疼痛曾憂患癌
影視圈
20小時前