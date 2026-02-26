NBA｜哈登右手拇指骨折 拒做手術決意帶傷上陣

克利夫蘭騎士今日宣布壞消息，陣中球星哈登（James Harden）在周三擊敗紐約人的賽事中，不幸遭遇右手拇指非移位骨折。儘管傷情已獲X光確認，但據報這位征戰聯盟17載的老將拒絕接受手術，計畫帶傷繼續比賽，協助球隊衝擊季後賽。

哈登不幸遭遇右手拇指非移位骨折。AFP

缺陣公鹿 騎士兩分惜敗

受傷患困擾，哈登缺席了周三晚作客密爾沃基公鹿的硬仗。騎士在缺少哈登，以及米曹（Donovan Mitchell）和莫比利（Evan Mobley）兩大主力同樣高掛免戰牌的情況下，最終以116:118僅負兩分。哈登當晚雖未有披甲，但仍隨隊出征，右手拇指已包紮固定。

專家評估無需動刀

據名記Shams Charania報道，哈登已接受手部專家評估，確認無需進行手術。球隊官方聲明指，哈登將接受治療並作進一步觀察。騎士主帥艾堅遜（Kenny Atkinson）賽前坦言，目前未能確定哈登具體受傷的回合，現階段評估其復出時間表言之尚早。

隊友查列特艾倫（Jarrett Allen）則透露傷情端倪：「我看到他的拇指時，就想起我自己骨折時的樣子，當下就知道不妙。我一直在觀察他是否會帶傷上陣，但在這個聯盟就是如此，有人倒下，其他人就必須挺身而出。」

哈登於2月3日從洛杉磯快艇被交易至騎士，加盟後隨即融入球隊，出戰7場場均貢獻18.9分、8次助攻及4.6個籃板。在此之前，他本季為快艇上陣44場，場均交出25.1分及8.1次助攻。

騎士目前戰績37勝23負，近10場贏下8場，暫列東岸第4位，正處於爭奪季後賽有利位置的關鍵時刻。