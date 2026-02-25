Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜肯尼普僅58場三分命中數突破200球 大創歷史兼助黃蜂131:99挫公牛

籃球天地
更新時間：17:40 2026-02-25 HKT
發佈時間：17:40 2026-02-25 HKT

NBA周二有黃蜂作客對公牛，黃蜂今戰憑着7人得分上雙下以131:99大勝公牛，陣中新秀肯尼普(Kon Knueppel)繼去年12月打破最快百球三分後，今戰再創歷史，僅以58場便命中200球3分，創聯盟最快達成此成就的記錄。

肯尼普再創3分記錄 成最快達成200球三分球員

今戰上半場雙方鬥得相當火熱，半場黃蜂僅以56:55領先公牛1分，但黃蜂其後手感升溫，在肯尼普和布蘭登米拿(Brandon Miller)第三節各得12分下，帶領球隊轟出42:16的攻勢一舉將比數拉開，決勝節黃蜂持續壓制最終順利以131:99輕取公牛。

而肯尼普今場3分6投3中並攻入21分，以58場累計201球，成為NBA史上最快達成200球3分的球員，比第2名用了69場命中201球的鄧肯羅賓遜(Ducan Robinson)快11場。另外黃蜂亦有米拿攻入23分5助攻4籃板助力球隊取勝，而公牛方面則有布澤利斯(Matas Buzelis)轟入32分7籃板，但可惜無阻球隊大敗。
 

