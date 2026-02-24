Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜帝王終止16連敗 客場力擒灰熊一止頹勢

籃球天地
更新時間：20:10 2026-02-24 HKT
發佈時間：20:10 2026-02-24 HKT

周一晚上NBA常規賽，帝王憑藉老將韋斯博克（Russell Westbrook）的出色發揮，以123：114擊敗灰熊，結束了球隊歷史性的16連敗。

16場連敗的帝王打破了球隊前身皇家隊時期創下的14連敗隊史最長紀錄。帝王自1月16日主場擊敗巫師後便未嘗勝績，今仗終於在客場止住頹勢。帝王首節以33：25領先，但灰熊在第二節逐步反撲，一度追至僅差2分。上半場結束時帝王僅以63：61領先。第三節帝王穩住陣腳，以92：89進入最後一節。

帝王此役憑藉全場貢獻25分的韋斯博克和雙向球員迪奎普登（Daeqwon Plowden）在第四節的關鍵表現守住勝果。兩人在本節各取10分，合力貢獻帝王第四節24分中的20分。第四節，帝王多點開花壓制對手。比賽餘下8分47秒時，韋斯博克射入三分球，帝王擴大至104：91的13分優勢。灰熊其後奮力追趕，曾將分差縮窄至個位數，但帝王頂住壓力，以123：114 擊敗灰熊，終結16連敗。 
 

球員們表示，賽後更衣室裡瀰漫著一絲如釋重負的氣氛，但並沒有舉行盛大的慶祝活動。沒有人願意斷言這場勝利會成為賽季剩餘比賽的跳板。帝王主教練道格克里斯蒂（Doug Christie）談到連敗時說道：「顯然，你肯定不想讓自己的名字和這樣的戰績聯繫在一起。但在此期間，我真的為我們隊員們的持續進步感到驕傲。 」 

而取得10分13籃板球的雙雙數據的新秀中鋒雷諾（Maxime Raynaud） 說道：「這給了我們很好的勢頭，這也提振了我們的士氣。我很高興我們終於打破了僵局，希望我們能開始反方向的連勝。」

