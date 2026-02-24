專欄 桂神開波｜NBA 賽場的阿基里斯之踵：傷病為爭冠路上最大絆腳石

傷病雖是競技體育中無法避免的一部分，但若論對比賽影響之深遠，NBA 無疑是眾球類運動之首。究其原因，籃球比賽的本質決定了其殘酷性：在相對狹小的場地內，十位擁有世界頂級體格與爆發力的巨人進行五對五的激烈對抗。與足球或棒球不同，NBA 球員在場上無處可以「藏身」，不可以像其他隊際運動般在人群中偷雞喘息回氣。在現今強調「快打慢」的戰術潮流下，球員必須時刻保持全速來回跑動與高空彈跳的爆發力，除了暫停與節間休息，體能消耗幾乎無中斷，這無疑將受傷風險推向極致。

此外，漫長的賽季亦是球員健康的試金石。常規賽長達 82 場，球員常需面對「背靠背」的連續兩日緊湊賽程，甚至結束一場激戰後即刻飛往另一城市作賽。在如此高強度的消耗下，球員極易出現疲勞性損傷。對於任何球隊或者通常由三巨頭支撐的球隊而言，主力受傷往往是毀滅性的。一旦如近排帝皇隊般痛失沙邦尼斯與拿維，或像76人的安比與前湖人及獨行俠中鋒戴維斯等「玻璃人」經常掛彩，球隊戰力恐瞬間折損三分之一，奪冠希望隨之破滅。

正因如此，儘管聯盟對輪休健康球員祭出重罰，許多球隊仍選擇在常規賽實施「策略性輪休」（Load Management）或擺爛（Tanking）。畢竟，東西岸前十名皆有機會爭奪季後賽席位，常規賽僅是入場券，四月後的季後賽才是「打真軍」的戰場。歷史證明，如米高佐敦般的傳奇能成就霸業，除了超群技藝，更在於能避開如阿基里斯腱斷裂及膝頭ACL等嚴重性傷病。在NBA，健康往往比天賦更不可靠，卻是通往冠軍的唯一通行證。