NBA｜速龍作客122：94大破公鹿 曲奇利轟32分終止對手3連勝

籃球天地
更新時間：16:40 2026-02-23 HKT
發佈時間：16:40 2026-02-23 HKT

速龍週日憑藉後衛曲奇利（Immanuel Quickley）的出色發揮，作客以122：94大勝公鹿，終結對手的三連勝走勢。公鹿主力「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo） 繼續因傷缺陣，球隊戰鬥力大受影響，主場慘敗而回。

速龍今仗進攻行雲流水，後衛曲奇利手感火熱，全場攻入32分，三分球11射5中，並交出9次助攻和3個籃板球，成為球隊大勝的頭號功臣。速龍在第三節開頭被公鹿追至僅落後3分，但他們隨即站穩陣腳，打出一段10：0的攻勢重新拉開比分，並帶着19分優勢進入最後一節，令比賽再無懸念。特積臣戴維斯（Trayce Jackson-Davis）在比賽餘下1分23秒的一記扣籃，更將領先優勢擴大至全場最多的31分。最後速龍以122：94大勝公鹿，終結對手的三連勝走勢。 

公鹿方面，「字母哥」因右小腿拉傷已連續缺席第11場比賽，球隊攻守實力大打折扣。此役雖有勞寧斯（Ryan Rollins）和波特二世（Kevin Porter Jr.）各取21分領軍，但不足以扭轉戰局。數據顯示，「字母哥」在陣時球隊戰績為15勝15負，他缺陣的比賽公鹿僅得9勝16負，足見其對球隊的重要性。

