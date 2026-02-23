NBA｜占士總得分破43000分、第1600場常規賽 雙里程碑之夜徒勞89：111敗塞爾特人

萬眾矚目的湖塞大戰在周日晚間上演，勒邦占士（LeBron James）達成職業生涯總得分突破43000分大關，同時迎來職業生涯第1600場常規賽的兩項個人里程碑，亦見證了湖人傳奇教頭「油頭」萊里（Pat Riley）的銅像揭幕之夜。但紫金軍團仍無法抵擋綠衫軍的強勁攻勢，塞爾特人憑藉謝倫布朗（Jaylen Brown）與普里查德（Payton Pritchard）的出色發揮，作客以111：89大勝湖人，湖人在兩週內吃下第三場敗仗。

湖人雖有當錫（Luka Doncic）攻入25分，但球隊整體表現欠佳，全場僅得89分為本季第二低。主將占士取得20分，職業生涯總得分突破43000分大關，同時他迎來職業生涯第1600場常規賽，成為繼塞爾特人傳奇球星「酋長」巴里斯（Robert Parish）之後，第二位達到這一里程碑的NBA球員。然而紀錄之夜卻未能換來一場勝利，球隊在比賽中多次因不滿判罰失去冷靜，領到三次技術犯規，最終在主場吞下苦果。湖人中場休息時為前教練萊里舉行了銅像揭幕儀式，致敬這位為球隊帶來四個總冠軍的傳奇教頭，可惜球隊未能用一場勝利為儀式錦上添花。

塞爾特人今仗攻勢多點開花，主將謝倫布朗表現全能，攻入全場最高的32分，摘下8個籃板球並送出7次助攻。後備奇兵普里查德同樣光芒四射，貢獻30分，其中射入6記三分球，另有8次助攻進帳。兩人下半場聯手發力，各自斬獲19分，普里查德在比賽尚餘3分24秒時一記後撤步三分球，將分差擴大至22分，徹底摧毀湖人反撲希望，迫使對方換下主力，令比賽再無懸念，最後塞爾特人以111：89大勝湖人。