NBL｜香港⾦⽜作客逆轉鹽南蘇科雄獅 報回今季⼀敗之仇

香港⾦⽜周日（22 ⽇）於 2025-26 年全國男⼦籃球聯賽（NBL）常規賽，在⼀度落後 16 分的劣勢下，成功以 103：90 反勝鹽南蘇科雄獅，在⾺年有個好開始！

經過農曆新年假期的短暫休息，香港⾦⽜重返 NBL 戰場的⾸戰便迎來硬仗，對⼿是今季唯⼀戰勝過他們的鹽南蘇科雄獅。今場比賽，⾦⽜派出巴爾文（Ondřej Balvín）、厄特爾⼆世（Michael Ertel II）、刁展望、孫晨然及張祖銘作為先發陣容。

比賽開局，香港⾦⽜表現慢熱，進攻失靈且防守出現失誤，開賽便被對⼿打出 14：0攻勢，靠刁展望轟入三分球開齋「⽌⾎」。隨後香港⾦⽜逐漸找回狀態。當比分戰⾄10：25 時，董健射入三分，阿諾斯克亦接連轟進三分再加上⼀記⼤⼒灌籃，帶領球隊在⾸節末段打出 11：4 攻勢，將比分縮⼩⾄ 21：29，僅落後單位數比分。

進入第⼆節，⾦⽜的表現明顯有所回升，與主隊打成均勢。美⾂鍾斯（Mason Jones）和阿諾斯克（E.J. Anosike）成為關鍵⼈物，兩⼈輪流得分，分別在此節貢獻 10 分和9 分，幫助香港⾦⽜再收窄分差，以 47：51 落後 4 分進入更衣室。

下半場，香港⾦⽜經過主教練解立彬的調整後，攻守兩端均有提升。美⾂鍾斯和阿諾斯克繼續保持⾼效表現，加上盧杜偉的三分箭，香港⾦⽜打出⼀波 16：0 攻勢，將比分反超⾄ 68：56，並在第三節以 30：16 的單節比分，帶著 10 分領先進入最後⼀節。進入決勝節，香港⾦⽜主導比賽節奏，雖然對⼿⼀度將差距縮⼩⾄ 5 分，但香港⾦⽜穩住局⾯，最終以 103：90 逆轉取勝，報回今季被對⼿擊敗的⼀箭之仇。

美⾂鍾斯和阿諾斯克無疑是⾦⽜贏得此場比賽的最⼤功⾂。美⾂鍾斯全場交出 26 分、10 助攻及 6 籃板，⽽阿諾斯克則貢獻 31 分、8 籃板，⼆⼈的⾼效表現合⼒貢獻了全隊的關鍵得分。

香港⾦⽜主教練解立彬表⽰：「要感謝球員今天在防守端，以及進攻的執⾏性上，⼤家都非常統⼀和團結。今天開局打得有點緊，在思想上有⼀些包袱，進入常規賽衝刺的階段，希望⼤家保持專注度，把後⾯的比賽打好。」