NBA｜謝倫格連絕殺三分救贖 太陽雙加時險勝魔術（有片）

籃球天地
更新時間：15:18 2026-02-22 HKT
發佈時間：15:18 2026-02-22 HKT

鳳凰城太陽今日上演驚天絕殺！雖然全場手感冰冷，但謝倫格連（Jalen Green）在雙加時最後一刻挺身而出，於右邊底角射入壓哨三分球，助太陽以113:110擊退奧蘭多魔術。

謝倫格連（左）雖全場手感不佳，但命中絕殺三分，完成救贖。AP
謝倫格連（右）雖全場手感不佳，但命中絕殺三分，完成救贖。路透社
謝倫格連雖命中絕殺三分後與球迷慶祝。AP
謝倫格連雖全場手感不佳，但命中絕殺三分，完成救贖。路透社
全場26投僅6中 最後一擊成英雄

這場激戰高潮迭起，兩軍更是戰至雙加時，魔術在比賽剩下1.1秒時，憑藉謝雲卡達（Jevon Carter）一記底角三分球追平比分。正當全場以為要進入第三次加時之際，謝倫格連在響哨同時於底角出手「穿針」奠勝。事實上，格連今仗表現掙扎，全場26投僅6中，罰球線上亦只有6射2中，這記絕殺球僅是他全場第2個命中的三分球（11射2中），但他憑藉這記價值連城的入球完成自我救贖，全場貢獻16分。

艾倫復出轟27分 魔術巴尼犯滿離場

太陽今仗有格雷臣艾倫（Grayson Allen）擺脫右腳踝傷患復出，他攻入全隊最高的27分，更包辦了球隊在首個加時的所有7分，是球隊能夠堅持到最後的功臣。基利斯比（Collin Gillespie）貢獻19分，新秀伊古達路（Oso Ighodaro）則交出11分及12個籃板的「雙雙」成績。

艾倫（左）擺脫右腳踝傷患復出，他攻入全隊最高的27分。AP
魔術方面，巴尼（Desmond Bane）雖以18投12中的高效表現攻入全場最高的34分，但在首個加時開局僅1分鐘便犯滿離場，成為比賽轉捩點。賓卡路（Paolo Banchero）亦有26分及14個籃板進帳，惜球隊未能延續近5戰4勝的走勢。

巴尼（左）雖高效表現攻入全場最高的34分，但在首個加時開局僅1分鐘便犯滿離場，成為比賽轉折點。AP
傷兵滿營 布魯士左手骨折

兩軍今仗均付出慘痛代價。太陽主將保卡（Devin Booker）因右臀拉傷缺陣，預計至少休戰一周；後備奇兵古德溫（Jordan Goodwin）攻入17分後，亦在第4節因腿傷退下火線。另外球隊主力D布魯士（Dillon Brooks）僅上陣7分鐘便傷出，據消息指其左手骨折，將會缺陣未來多場比賽。

D布魯士僅上陣7分鐘便因左手骨折傷出。路透社
