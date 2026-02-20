Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA│樸辛基斯首次為勇士披甲 出場17分鐘得12分 惜不敵舊主塞爾特人

籃球天地
更新時間：17:47 2026-02-20 HKT
發佈時間：17:47 2026-02-20 HKT

月初被鷹隊交易到勇士的明星中鋒樸辛基斯(Kristaps Porzingis)，周四NBA傷瘉復出，為新東家首次披甲。此子首秀對手是舊主塞爾特人，他出場17分鐘高效攻入12分，可惜球隊在主場輸110:121，未能以勝仗賀第一擊，但他滿意自己的演出，並指希望有更多上陣時間。

樸辛基斯首次披甲得12分

樸辛基斯月初交易至勇士後，因為受膝傷困擾，延至周四主場對其舊主塞爾特人時才復出。他的出場時間受到限制，整場比賽僅出場17分鐘，開局比較慢熱，前2次出手皆落空，但下半場找到手感，攻入兩個遠程3分，還兩次低位單打得手，最終收錄12分。然而勇士在當家史堤芬居利繼續受傷倦勤下，以11分之差不敵綠軍，收錄2連敗。

勇士不敵塞爾特人錄2連敗

30歲的樸辛基斯首次出場表現不俗，他矢言感覺不俗：「我的感覺還不錯，但遠稱不上完美。畢竟相隔這麼久迎來復出首場比賽，我恢復了些許能量，現在感覺很好。」同時他希望之後有更多上陣時間，在場上顯示價值。

