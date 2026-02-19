NBA｜居利傷勢未明周四續缺陣 普辛基斯料上演勇士地標戰

勇士「射神」史堤芬居利（Stephen Curry）因傷缺席上周末的NBA全明星周末後，據悉周四勇士對陣塞爾特人的比賽中，需要繼續缺少這名球隊核心，目仍未知道他還將缺陣多久。不過，對勇士而言亦有好消息，他們在交易截止日得到的新援樸辛基斯（Kristaps Porzingis），預計將在這場比賽中上演其加盟後的「地標戰」。

居利仍未適合對抗賽

勇士主帥居爾（Steve Kerr）在全明星賽前，曾對居利的右膝傷勢表示樂觀，期望腫脹和疼痛能有所緩解，並趕及在週四復出。然而，居利在週三晚返回球隊設施後，向訓練人員表示其膝頭的感覺仍未適合參加實戰對抗。居爾透露，球隊的首席醫療決策者施利賓尼（Rick Celebrini）目前正身處米蘭觀看其兒子代表加拿大隊參加奧運冰球比賽，居利可能會在與他商討後，再進行一次磁力共振檢查。居利在全明星賽前已因持續的疼痛和腫脹，連續缺陣了五場比賽。他本人早前亦向ESPN表示，傷勢正「朝著正確的方向發展」，但在復出前會保持謹慎，以免傷勢復發。

樸辛斯基有跟球隊練習

另一邊廂，勇士在交易截止日從鷹隊換來的普辛基斯，則有望在對陣其舊主塞爾特人的比賽中登場。雖然他目前仍在球隊的傷病名單中被列為「成疑」，但他本人已向記者表示自己已準備好上陣。這位因病及跟腱炎而導致本季僅上陣17場的長人，在全明星周末休假期間一直與球隊訓練人員合作，並在周三晚參加了隊內對抗賽。

樸辛斯基初期先作後備

居爾表示，計劃會讓樸辛基斯初期會以上陣時間較短的方式作賽，預計他將會後備上陣，與同樣曾效力塞爾特人的新隊友賀福特（Al Horford）並肩作戰。樸辛基斯對即將倒戈舊主感到「奇怪」，但他同時表示非常喜歡勇士簡單的進攻體系，並享受與戴文格連（Draymond Green）一同訓練：「我愛戴文格連，我能看到他對這支球隊的重要性。」