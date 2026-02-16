Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜NBA主席蕭華再提擺球隊擺爛 直指現時選秀制度落後擬作改革

籃球天地
更新時間：17:00 2026-02-16 HKT
發佈時間：17:00 2026-02-16 HKT

早前溜馬和爵士因被聯盟認定違反輪換規定刻意「擺爛」而遭罰款，NBA主席蕭華(Adam Silver)在全明星賽前出席記者會重提球隊為爭取更高選秀權擺爛的問題，他直指現在的選秀制度已過時，並指球隊將補償的制度變為不勞而獲的機會，有必要時會更改現行的選秀制度。

NBA主席蕭華(Adam Silver)在全明星賽前出席記者會重提球隊為爭取更高選秀權擺爛的問題。路透社
NBA主席蕭華(Adam Silver)在全明星賽前出席記者會重提球隊為爭取更高選秀權擺爛的問題。路透社

蕭華考慮更加選秀制度杜絕球隊擺爛

近期聯盟開始打擊球隊刻意擺爛行為，早前就有爵士和溜馬分別被罰款50萬和10萬美金，蕭華出席記者會時直言：「明星賽已有75年歷史了，聯盟亦都已經80歲，是時候重新檢視一下我們現行的選秀制度是否過時，我們需要一個公平分配球員的系統。」

蕭華提到曾與球隊教練和總管討論，不能夠斷定排在聯盟最後的球隊和第22名的差距是否真的有那麼大，尤其是在有球隊刻意擺爛的情況下，他表示：「獎勵機制沒有適當匹配，體育界的傳統是表現最差的球隊獲得優先選秀權，任何經濟學家都會認為這是一種反向的獎勵機制。」並表示聯盟正在考慮多種選秀改革方案以應對現在的問題。

下月正式討論擴軍 稱暫無主場搬遷的方案

而在記者會中蕭華也提到擴軍的問題，他指聯盟將於下月討論，縱使蕭華未有在記者會提及，但有指西雅圖和拉斯維加斯仍是呼聲最大的選址，他也特意指目前並沒有主場搬遷的方案。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
影視圈
8小時前
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
影視圈
19小時前
2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
社會
4小時前
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
2026-02-15 12:00 HKT
消委會泊車優惠︱停車場廣告暗藏陷阱 「24小時任泊」稱收$145埋單變千二蚊？ 一項細節玩謝消費者
社會
7小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
6小時前
消委會無線直立式吸塵機測試︱16款型號評分(Dyson/Miele/Bosch/小米上榜) 吸淨能力、續航力及防漏塵表現一文睇清
消委會無線直立式吸塵機測試︱16款型號評分(Dyson/Miele/Bosch/小米上榜) 吸淨力/續航力/防漏塵表現一文睇清
生活百科
7小時前
消委會植髮︱生髮療程標榜「一次見效」惟無效兼拒退款 植髮聲稱維持六年 竟一年內掉光！
社會
7小時前