NBA｜NBA主席蕭華再提擺球隊擺爛 直指現時選秀制度落後擬作改革

早前溜馬和爵士因被聯盟認定違反輪換規定刻意「擺爛」而遭罰款，NBA主席蕭華(Adam Silver)在全明星賽前出席記者會重提球隊為爭取更高選秀權擺爛的問題，他直指現在的選秀制度已過時，並指球隊將補償的制度變為不勞而獲的機會，有必要時會更改現行的選秀制度。

NBA主席蕭華(Adam Silver)在全明星賽前出席記者會重提球隊為爭取更高選秀權擺爛的問題。路透社

蕭華考慮更加選秀制度杜絕球隊擺爛

近期聯盟開始打擊球隊刻意擺爛行為，早前就有爵士和溜馬分別被罰款50萬和10萬美金，蕭華出席記者會時直言：「明星賽已有75年歷史了，聯盟亦都已經80歲，是時候重新檢視一下我們現行的選秀制度是否過時，我們需要一個公平分配球員的系統。」

蕭華提到曾與球隊教練和總管討論，不能夠斷定排在聯盟最後的球隊和第22名的差距是否真的有那麼大，尤其是在有球隊刻意擺爛的情況下，他表示：「獎勵機制沒有適當匹配，體育界的傳統是表現最差的球隊獲得優先選秀權，任何經濟學家都會認為這是一種反向的獎勵機制。」並表示聯盟正在考慮多種選秀改革方案以應對現在的問題。

下月正式討論擴軍 稱暫無主場搬遷的方案

而在記者會中蕭華也提到擴軍的問題，他指聯盟將於下月討論，縱使蕭華未有在記者會提及，但有指西雅圖和拉斯維加斯仍是呼聲最大的選址，他也特意指目前並沒有主場搬遷的方案。