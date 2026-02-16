NBA｜41歲勒邦占士還能再戰? 表示未知今季後會否繼續打
更新時間：13:00 2026-02-16 HKT
發佈時間：13:00 2026-02-16 HKT
今季焦點之一是「大帝」勒邦占士(LeBron James)會否在今季後選擇退役，在全明星賽前占士在被問到相關問題，他則透露尚未有決定，稱目前專注在幫助湖人闖入季後賽。
「大帝」或迎第24季？占士稱未決定退役未
今季41歲的占士迎來自己在NBA的第23個賽季，周日在他將出戰生涯第22次全明星賽前受訪再被問到關於退役的問題時，他則透露未決定會否出戰第24季，並表示：「是的，現在我只想生活，當我知道的時候，你們就會知道，我現在並未有頭緒，我現在只想過好生活。」占士也提到今季在湖人焦點並不在自己，而是整個團隊並表示要開始為季後賽衝刺，他說：「這不是只在於我，現在是時候為季後賽作準備，一樣的動力和心態，我們已經跑完馬拉松，現在是時候作衝刺。」
湖人目前以33勝21負的成績，排在西岸第5位。而占士今季雖未能出戰65場，無緣今季的獎項，但也本季平均也能得到22分、7.1助攻、5.8籃板及1.1次抄截，世反應出大第仍有一戰之力。
