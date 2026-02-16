學界精英籃球｜男拔衛冕冠軍 奪冠共8次創比賽歷史 梁浚朗奪MVP領軍男拔53：47破裘錦秋

全港學界精英籃球比賽周日（15號）於啟德體藝館競技場圓滿落幕，拔萃男書院在男子組決賽以53：47勝裘錦秋中學（葵涌），成功衛冕冠軍，成為改制後首間衛冕的男子組學校，同時以8次奪冠成為歷來奪冠次數最多的學校。

上午男子組季軍戰，張振興伉儷書院以86：79擊敗聖若瑟書院。 港隊足球員顏卓彬擔任開場嘉賓向一眾年輕球員致詞鼓勵，勉勵他們在場上相信自己，戰到最後、永不言棄。在追逐夢想的路上，繼續勇往直前。

男拔首節領先16：13，第二節餘下3分20秒梁浚朗射入三分，助球隊拉開至25：15的10分優勢。然而裘錦秋未有放棄，第三節餘下37秒呂澤盛跳投追平35：35，裘錦秋完第三節更反先38：35。最後一節戰況緊湊，男拔黃卓禧於餘下7分08秒跳投追平40：40；裘錦秋何青孺於3分27秒反超45：44。關鍵時刻，男拔陳獻駒於完場前4秒兩罰全中，最終男拔以53：47鎖定勝局。

男拔隊長梁浚朗賽後獲選為男子組MVP，他直言衛冕意義重大：「今次是學校第8個精英賽冠軍，係最多嘅精英賽冠軍，好有歷史價值。」他透露球隊在九龍D1學界決賽失利後痛定思痛：「我哋之後反省咗邊度做得唔好，心態上面，之後好積極訓練，每個禮拜加四次練習，為咗呢個精英賽冠軍。」談及決賽末段一度落後，梁浚朗承認有緊張：「體能上有啲不足，令到下半場對方入咗好多波。」他又指球隊三分之二成員均為DSE考生：「佢哋上年未試過有咁多出場時間，呢個係我哋大家喊出嚟嘅其中一個原因。」他最後向隊友送上溫馨祝福：「多謝大家，開始溫書啦，準備DSE！」

記者、攝影：廖偉業