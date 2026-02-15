學界精英籃球｜協恩11連霸寫傳奇 梁瑞昕奪MVP助協恩 72：43勝英華

全港學界精英籃球比賽周日（15號）於啟德體藝館競技場圓滿落幕，協恩中學在女子組決賽以72：43大勝英華女學校，連續11年稱霸，寫下「11連霸」輝煌篇章。兩屆奧運金牌得主張家朗親臨現場觀戰，見證學界籃球盛事。

比賽開始前，港隊守門員葉鴻輝向年輕球員致詞，勉勵她們堅持夢想，為賽事增添感動時刻。決賽過程緊湊，協恩開局已展現王者霸氣。第一節餘下3分18秒，劉衍彤跳射得手，協助球隊拉開至16：5的雙位數優勢，首節協恩領先21：9。第二節英華力圖收復失地，但協恩始終保持15分差距，完半場領先36：21。換邊後協恩繼續掌控戰局，第三節餘下3分48秒，吳凱晴跳投射命中，將比分拉開至48：27，領先優勢擴大到20分，鎖定勝局。最後一節協恩未見放鬆，完場前2分17秒，容靖堯轉身跳投得手，比分改寫成68：38，領先優勢達30分，最終協恩以72：43大勝而回。

協恩隊長梁瑞昕攻入全場最高17分，賽後獲選為女子組MVP。她坦言開局慢熱因過早犯規影響發揮：「自己對這場比賽好緊張，早段犯規令教練調動受限制，真係好唔抵。」幸得三位教練半場鼓勵：「他們叫我專注進攻防守，信任隊友，多謝他們繼續給予信心。」談及協恩12連霸，梁瑞昕感觸道：「今年有隊友是最後一年，這個冠軍對我們意義重大。好開心與這班隊友一齊經歷高低起跌，練波辛苦但場外玩得開心，所以都好多回憶。」隊友羅卓穎及劉衍彤分別貢獻14分及13分，攜手為協恩鎖定勝局。

上午女子組季軍戰，拔萃女書院憑酈珈璐全場27分的關鍵三分，以62：55擊敗有三人交出「雙雙」數據的港大同學會書院，相隔一屆再奪季軍。

記者、攝影：廖偉業