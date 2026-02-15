Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜連納神奇復出三奪三分王 平名宿大鳥布特紀錄

籃球天地
更新時間：16:58 2026-02-15 HKT
發佈時間：16:58 2026-02-15 HKT

NBA全明星週末周六上演各項技巧挑戰賽，當中三分球大賽出現了令人意想不到的冠軍。因跟腱撕裂傷勢而整季報銷的拓荒者球星連納（Damian Lillard），竟奇蹟般地傷癒復出參賽，並在決賽輪射入29分，力壓太陽的保卡（Devin Booker）及黃蜂新秀肯尼普（Kon Knueppel），過去四年內第三度封王，追平名宿「大鳥」布特（Larry Bird）的紀錄。

連納第3次當明星賽3分王。美聯社
連納第3次當明星賽3分王。美聯社

連納參賽源自一個玩笑

現年35歲的連納，自去年四月季後賽左腳跟腱撕裂後，一直處於漫長的康復期，今季未曾為拓荒者上陣。他賽後笑言這次參賽源於一個玩笑，早前與NBA高層利雲（Michael Levine）閒聊時，開玩笑說：「如果三分賽需要人，我可以隨時頂上。」沒想到其後真的有參賽者退出，利雲隨即向連納發出邀請，他亦答應。連納補充：「由於今年一直在養傷，身心都非常「新鮮」，因此很興奮能參與其中。」

保卡坦言對落敗耿耿於懷

連納是繼2005年的李安納（Voshon Lenard）後，第二位在跟腱撕裂康復期間參加三分賽的球員。他在決賽中面對嚴峻挑戰，保卡在首輪以30分領先，連納和肯尼普則以27分晉級。決賽輪，連納射入29分，而最後出場的保卡在剩下最後三球 「Money Ball」（每球值兩分）時已取得27分，本有機會反超，可惜三球全失飲恨而回。保卡賽後坦言：「這次失利會讓我
耿耿於懷好一陣子。」

連納的勝利，再次證明了現代醫學昌明，跟腱撕裂已非昔日的「球員殺手」。他表示，這已不是過去那種會終結職業生涯的傷患，只要努力康復，球員完全可以重返巔峰。

基桑莊遜當入樽王

在三分賽後，紐約人隊奪得了投籃之星挑戰賽的冠軍。而當晚壓軸的入樽賽，則由邁阿密熱火的二年級前鋒基桑莊遜（Keshad Johnson）奪得。他在決賽中擊敗馬刺新秀卡達拜仁（Carter Bryant）。拜仁雖在比賽中完成了全晚唯一一個滿分50分的入樽，但在決賽最後一扣失手。莊遜則憑藉一記從地板反彈後，胯下換手再反身入樽的精彩動作，鎖定冠軍。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
20小時前
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
7小時前
除夕天氣︱過年着短袖？明日最高26度、新界多區見3字頭 或成四分三世紀以來最暖大除夕
00:57
天氣︱過年着短袖？26.9℃平年廿八最高紀錄 明日新界多區見3字頭 或成四分三世紀以來最暖大除夕
社會
1小時前
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
01:15
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
影視圈
8小時前
fb車cam L（香港群組）影片截圖
00:50
維園年宵內地男疑「打荷包」斷正 被逮獲對質爆金句：說普通話
突發
6小時前
00:47
大阪道頓堀斬人案︱釀3死傷20歲疑兇被拘 中國駐大阪總領館：近期避免前往日本
即時國際
7小時前
大埔新娘潭路單車失控自炒　49歲男子傷重死亡
大埔新娘潭路單車失控自炒　49歲男子傷重死亡
突發
2小時前
趙希洛結婚丨母為前藝人梁小玲 趙希洛曾奪最佳女配角被封「御用癲婆」 離巢豪言不怕失TVB大靠山
趙希洛結婚丨母為前藝人梁小玲 趙希洛曾奪最佳女配角被封「御用癲婆」 離巢豪言不怕失TVB大靠山
影視圈
5小時前
趙希洛結婚｜才俊老公身份極神秘  趙希洛曾言「離婚先會公開」  收埋另一半窩心原因曝光
01:15
趙希洛結婚｜才俊老公身份極神秘  趙希洛曾言「離婚先會公開」  收埋另一半窩心原因曝光
影視圈
6小時前