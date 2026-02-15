NBA｜連納神奇復出三奪三分王 平名宿大鳥布特紀錄

NBA全明星週末周六上演各項技巧挑戰賽，當中三分球大賽出現了令人意想不到的冠軍。因跟腱撕裂傷勢而整季報銷的拓荒者球星連納（Damian Lillard），竟奇蹟般地傷癒復出參賽，並在決賽輪射入29分，力壓太陽的保卡（Devin Booker）及黃蜂新秀肯尼普（Kon Knueppel），過去四年內第三度封王，追平名宿「大鳥」布特（Larry Bird）的紀錄。

連納第3次當明星賽3分王。美聯社

連納參賽源自一個玩笑

現年35歲的連納，自去年四月季後賽左腳跟腱撕裂後，一直處於漫長的康復期，今季未曾為拓荒者上陣。他賽後笑言這次參賽源於一個玩笑，早前與NBA高層利雲（Michael Levine）閒聊時，開玩笑說：「如果三分賽需要人，我可以隨時頂上。」沒想到其後真的有參賽者退出，利雲隨即向連納發出邀請，他亦答應。連納補充：「由於今年一直在養傷，身心都非常「新鮮」，因此很興奮能參與其中。」

保卡坦言對落敗耿耿於懷

連納是繼2005年的李安納（Voshon Lenard）後，第二位在跟腱撕裂康復期間參加三分賽的球員。他在決賽中面對嚴峻挑戰，保卡在首輪以30分領先，連納和肯尼普則以27分晉級。決賽輪，連納射入29分，而最後出場的保卡在剩下最後三球 「Money Ball」（每球值兩分）時已取得27分，本有機會反超，可惜三球全失飲恨而回。保卡賽後坦言：「這次失利會讓我

耿耿於懷好一陣子。」

連納的勝利，再次證明了現代醫學昌明，跟腱撕裂已非昔日的「球員殺手」。他表示，這已不是過去那種會終結職業生涯的傷患，只要努力康復，球員完全可以重返巔峰。

基桑莊遜當入樽王

在三分賽後，紐約人隊奪得了投籃之星挑戰賽的冠軍。而當晚壓軸的入樽賽，則由邁阿密熱火的二年級前鋒基桑莊遜（Keshad Johnson）奪得。他在決賽中擊敗馬刺新秀卡達拜仁（Carter Bryant）。拜仁雖在比賽中完成了全晚唯一一個滿分50分的入樽，但在決賽最後一扣失手。莊遜則憑藉一記從地板反彈後，胯下換手再反身入樽的精彩動作，鎖定冠軍。