NBA全明星│名人賽重演Linsanity經典時刻 林書豪射入「八分波」│有片

NBA全明星周末於周五拉開序幕，先上演名人賽和新星挑戰賽。在NBA全明星名人賽中，前紐約人星將林書豪更重演「林來瘋」(Linsanity)的經典時刻，在末節關鍵時間投入一記「八分波」，帶領由字母哥安迪杜古普領軍的字母哥隊以65:58擊敗由喜劇演員安東尼安達臣帶隊的安東尼隊。

jeremy lin on the court in 2026 brought back memories 🥹 pic.twitter.com/4ROyrFYU0j — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) February 14, 2026

林書豪關鍵時刻射入「八分波」

由林書豪、巴西世界盃冠軍成員卡富、中國藝人王鶴棣組成的字母哥隊，上半場一度落後14分，但下半場全力反撲，完成第3節追成41平手。到決勝第4節，曾效力紐約人、湖人和火箭等NBA球隊的林書豪，在關鍵時刻重演Linsanity，當時字母哥隊僅領先2分，他在波浪形的四分線外出手射入，由於字母哥隊教練在該節啟動「雙倍時間」，這個「四分波」就變成「八分波」，一下子將領先優勢擴大至10分，比賽亦立即變得無懸念，字母哥隊最終以7分之差取勝。