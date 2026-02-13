Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜溜馬、爵士擺爛太出面 聯盟罰款懲戒相關行為

籃球天地
更新時間：18:11 2026-02-13 HKT
發佈時間：18:11 2026-02-13 HKT

今屆2026年度NBA選秀大會盛傳是罕見的選秀大年，多支衝擊季後賽無望和正直重建期的隊伍亦會開始調整陣容，令球隊跌到一個比較合的位置去尋求更高的順位，然而溜馬和爵士貌似「擺爛」太明顯遭聯盟重罰10萬和50萬美金。

爵士遭重罰50萬美金。AFP
溜馬、爵士違反輪休政策 遭聯盟罰款懲戒

NBA聲明指出爵士分別在2月7日對魔術和2月9日對熱火的比賽中，第4節直接收起麥健倫(Lauri Markkanen)和謝倫積遜(Jaren Jackson Jr.)，聯盟認定在2人可以上場下加上勝負尚未確認，相關行為已違反聯盟球員參賽政策，因此重罰50萬美金。

溜馬因違反聯盟的輪換政策罰款10萬美金。AFP
而溜馬則根據調查顯示，在2月3日對爵士一戰中，球隊安排施亞甘(Pascal Siakam)和另外2名首發球員休息，聯盟表示球隊本應可以根據聯盟醫療標準以限制上場時間出戰，或可安排其他合適場次休息，因此違反聯盟的輪換政策罰款10萬美金。

NBA主席蕭華在聲明中表示將與競賽委員會及理事會合作，更進一步杜絕相關行為。AFP
值得一提是，上述提到的賽事2隊都成功取勝，聯盟強調處分與勝負無關，NBA主席蕭華(Adam Silver)在聲明中指出：「這種將選秀順位置於勝負之上的公然行為破壞了NBA的競技根基，我們將對任何進一步損害比賽公正性的行為予以相應回應。」他亦表示將與競賽委員會及理事會合作，更進一步杜絕相關行為。

