NBA｜占士老而彌堅創最老三雙記錄 率湖人124:104大勝賞獨行俠9連敗

湖人巨星占士(LeBron James)周四再創歷史，在主場迎戰獨行俠一戰中，在當積傷出(Luka Doncic)和里夫斯(Austin Raves)仍在後備出發調整下，獨得全場全高的28分和10籃板12助攻的大三元，率隊124:104擊敗獨行俠外，更超越馬龍(Karl Malone)創最老三雙記錄。

占士超越馬龍成最老大三元球員

湖人近期深陷傷兵潮苦吞2連敗，當積雖然仍因傷缺席，但有占士加上後備出發的里夫斯雙雙出擊救火，今戰對上有狀元法拉格(Cooper Flagg)傷出的獨行俠，上半場雙方鬥得相當火熱打成64:63，但進入到第三節湖人攻守兩端進入狀態，在占士的串連下打出32:19迅速將比數拉開，而獨行俠在缺乏火力點下難以追近比分，最終紫金軍團以124:104輕取獨行俠，中止連敗之餘亦賞獨行俠9連敗。

占士在比賽第4節還剩2分06秒搶下今場第10個籃板後，達成生涯第123次大三元，在生涯第23個賽季以41歲又45日之齡，超越名人堂成員馬龍在40歲又127日達成的三雙記錄，成最年長打出大三元的球員，值得一提的是馬龍創此記錄時，亦同樣身披湖人戰衣。今場除了占士火力全開外，八村壘(Rui Hachimura)亦攻入21分，後備出發的里夫斯亦貢獻了18分。獨行俠雖有麥斯基士堤(Max Christie)和馬素(Naji Marshall)攻入19分但仍不敵湖人。