Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜占士老而彌堅創最老三雙記錄 率湖人124:104大勝賞獨行俠9連敗

籃球天地
更新時間：16:47 2026-02-13 HKT
發佈時間：16:47 2026-02-13 HKT

湖人巨星占士(LeBron James)周四再創歷史，在主場迎戰獨行俠一戰中，在當積傷出(Luka Doncic)和里夫斯(Austin Raves)仍在後備出發調整下，獨得全場全高的28分和10籃板12助攻的大三元，率隊124:104擊敗獨行俠外，更超越馬龍(Karl Malone)創最老三雙記錄。

占士超越馬龍成最老大三元球員

湖人近期深陷傷兵潮苦吞2連敗，當積雖然仍因傷缺席，但有占士加上後備出發的里夫斯雙雙出擊救火，今戰對上有狀元法拉格(Cooper Flagg)傷出的獨行俠，上半場雙方鬥得相當火熱打成64:63，但進入到第三節湖人攻守兩端進入狀態，在占士的串連下打出32:19迅速將比數拉開，而獨行俠在缺乏火力點下難以追近比分，最終紫金軍團以124:104輕取獨行俠，中止連敗之餘亦賞獨行俠9連敗。

占士在比賽第4節還剩2分06秒搶下今場第10個籃板後，達成生涯第123次大三元，在生涯第23個賽季以41歲又45日之齡，超越名人堂成員馬龍在40歲又127日達成的三雙記錄，成最年長打出大三元的球員，值得一提的是馬龍創此記錄時，亦同樣身披湖人戰衣。今場除了占士火力全開外，八村壘(Rui Hachimura)亦攻入21分，後備出發的里夫斯亦貢獻了18分。獨行俠雖有麥斯基士堤(Max Christie)和馬素(Naji Marshall)攻入19分但仍不敵湖人。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
5小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前