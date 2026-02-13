Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜先遇ACL撕裂再患睪丸癌 24年選秀圖比治終迎雷霆首戰

籃球天地
更新時間：14:48 2026-02-13 HKT
發佈時間：14:48 2026-02-13 HKT

周四NBA雷霆主場迎戰公鹿，在基𠎀奧斯亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander, SGA)和謝倫威廉(Jalen Williams)斯皆因傷缺席下，雷霆最終以93:110不敵同樣陣中大將安迪杜古普(Giannis Antetokounmpo)缺席下的公鹿，但今日另一焦點並不在勝負上，而是雷霆的20歲後衛圖比治(Nikola Topić)，在先經歷完左膝前十字韌帶(ACL)部分撕裂，再罹患睪丸癌後完全康復，終於迎來NBA生涯首秀。

歐洲天才後衛圖比治起步坎坷 歷經傷病終迎NBA首秀

雷霆今戰雖然在2大主力齊缺席下早段都緊咬着比分，但在去到後段單靠賀姆格連(Chet Holmgren)火力明顯不足，最終仍以93:110不敵公鹿，但今戰另一焦點是24年首輪第12順位被雷霆選上的圖比治迎來生涯首秀，引起主場球迷全場鼓掌和歡呼支持，他全場攻入2分、1籃板1助攻。

圖比治上周被下放至雷霆G聯賽姊妹隊奧克拉荷馬藍色進行實戰調整。AFP
現年20歲的圖比治出身在塞爾維亞，他在2022年以16歲又235日之齡在歐洲聯賽上陣，成為聯賽史上最年輕上陣球員，他在被雷霆選上時已因ACL部分撕裂，導致2024-25年整個新秀賽季報銷，上年雷霆奪冠因他也在球員名單中因此也獲得了冠軍戎指，成首位沒打任何比賽就奪冠的球員。去年暑假圖比治終於痊愈亦有出戰夏季聯賽，在整裝待發之際卻又確認罹患睪丸癌，需要無限期缺陣接受化療，在上周終傳好消息，圖比治被下放至雷霆G聯賽姊妹隊奧克拉荷馬藍色進行實戰調整，今戰終於久違地迎來NBA生涯首秀。

目前雷霆深受傷病問題困擾，陣中多名大將因傷退下火線，及時復出的圖比爾相信除了可獲更多出場機會外，也能夠紓緩雷霆的傷病問題。

