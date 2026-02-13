明星賽懶人包｜一文睇清NBA全明星周末賽制、賽程、必睇對決
發佈時間：14:17 2026-02-13 HKT
一年一度的籃壇盛事、NBA全明星周末將於香港時間2月14日至16日（香港時間周六至周一）於洛杉磯快艇新落成的主場直覺巨蛋（Intuitive Dome）隆重舉行。今屆賽事焦點除了恆常的新星挑戰賽、三分球大賽及入樽賽外，全明星正賽更迎來重大改制，將上演兩支「美國隊」大戰「世界隊」的三角爭霸，屆時一眾超級球星將分庭抗禮，戲碼十足。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
首日：
全明星名人賽
今屆全明星周末將會以全明星名人賽打響頭炮。參賽陣容上亦相當吸引，當中包括「Linsanity」林書豪將會回歸闊別多年的NBA賽場，夥拍演員王鶴棣，迎戰坐擁前熱火名將「白朱古力」威廉士（Jason Williams）和《尚氣與十環幫傳奇》主演劉思慕。
今年全明星名人賽的中場表演也是看頭十足。NBA 官方宣布，本屆中場演出將由近期大熱的南韓五人男團 CORTIS，由趙雨凡 James、金主訓、Martin、嚴成玹、安乾鎬五位成員，擔任表演嘉賓，成為名人賽史上第一組登場的韓國團體。
新星挑戰賽
「新星挑戰賽」（Rising Stars Challenge） 是全明星周末首日的重頭戲。今年賽制繼續充滿話題性，由NBA傳奇名宿擔任榮譽教練，從「新秀」（Rookies）及「二年級球員」（Sophomores）的混合名單中選秀組隊，進行四角錦標賽爭奪冠軍殊榮。
賽制：
今屆新秀賽採用迷你錦標賽的模式，21名NBA新秀和二年級球員由「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）、麥基迪（Tracy McGrady）、卡達（Vince Carter）分別組建三支球隊，第四支隊伍則由發展聯盟（G-League）精英球員組成，由前NBA球員奧斯汀李華士（Austin Rivers）掛帥。
4支球隊將展開準決賽，由安東尼隊對陣李華士隊，麥基迪隊對上卡達隊，率先到達40分的一方晉級；決賽則以率先取得25分為勝方，獲得新秀賽冠軍的球隊將會獲得全明星正賽的參賽資格。
星級球員：
史堤芬卡素（Stephon Castle）【馬刺】
去屆新星賽MVP的卡素，今年以二年級生「大師兄」身份強勢回歸，兩者合體預計將成為今年挑戰賽的大熱。
卡素近來亦是狀態大勇。早前對獨行俠取得「超級三雙」的全能表現，狂轟生涯新高40分之餘更交出12助攻及搶下12籃板，打破由名人堂球星「大O」奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson）所保持的紀錄。
楊瀚森 【拓荒者】
這位身高7呎1寸（2.16米）的中國籍中鋒在2025年選秀大會由灰熊於首輪16順位選中，中選後被交易至拓荒者。
但被交易到拓荒者後上陣時間寥寥無幾，32場常規賽場均只上陣7.7分鐘，斬獲2.2分、1.7籃板和0.7助攻，反而被下放到發展聯盟的撕裂之城混音的5場比賽，場均出場30.9分鐘，為球隊貢獻18.3分、9.7籃板和2助攻的高效表現，繼而入選由李華士帶領的發展聯盟明星隊。
第二日：全明星周六夜
於全明星周末第二日舉行的「全明星周六夜」（All-Star Saturday）有機會比正賽更受人注目，皆因這個周六夜將舉行玩味十足的3分球大賽和入樽賽。在這兩個比賽之間，還會上演「回憶殺」，由退役NBA球星帶領現役球員參加投籃大賽。
3分球大賽（Three-Point Contest）
作為近年其中一個最受歡迎的項目，今屆的3分球大賽賽制沒有改動，由8位參賽選手於限時1分10秒內各投5個3分球，前四球若命中則為一分，最後一個花色球（Money Ball）若命中則為兩分。在這5個位置之中，參賽球員可把一組5顆花色球放在其認爲最有信心的位置，而大會亦會於離籃框29呎距離的位置擺放兩個綠色球分別放在各個45度角及弧頂位之間，若命中則為三分。
前三名進入複賽，預賽成績不帶入複賽計算，複賽中的勝出者為當屆的三分球冠軍。
參賽球員：
保卡 （Devin Booker）【太陽】
- 保卡曾在2018年奪魁而回，而當年的全明星賽正正就是在洛杉磯舉行，但場館就是當年湖人和快艇共用的史泰博中心 (Staples Center) （現已改名為Crypto.com體育館）。相信保卡將會希望成為第一位在快艇新主場館奪冠的球員。
- 雖然早前受傷，但他今季至今上陣43場，場均起手5.5次，命中1.7次，命中率31.1%。
連納 （Damian Lillard）【拓荒者】
- 這位2023及2024的兩屆盟主上季遭遇左腳阿基里斯腱撕裂報銷，今季雖仍在養傷，但仍受邀參加3分球大賽，成為史上繼1989年立陶宛球員庫添立堤斯(Rimas Kurtinaitis)後第2位沒有在例行賽出戰但仍受邀參賽的球員。
- 今屆再度參戰挑戰繼布特(Larry Bird)和賀積士(Craig Hodges)後，成第3位3奪3分賽冠軍的球員。
肯尼普 （Kon Knueppel）【黃蜂】
- 這位20歲新秀後衛今季至今上陣54場，場均起手7.9次，命中3.4球，命中率37.6%。
- 肯尼普在新秀賽季已經連破多項紀錄，當中包括僅用29場常規賽命中100球3分球破NBA紀錄，另外他亦只用42場常規賽攻入800分，打破黃蜂隊史紀錄。
樸特斯 （Bobby Portis）【公鹿】
- 這位31歲老將今季為公鹿披甲50場常規賽，場均起手4.2次，命中1.9球，命中率45%，為眾參賽球員中最高。
當路雲米曹 （Donovan Mitchell）【騎士】
- 這位效力騎士的後衛今季至今上陣51場，場均起手9.6次，命中3.6球，命中率37.6%。
麥斯爾 （Tyrese Maxey）【76人】
- 這位25歲年輕後衛今季至今上陣52場，場均起手8.8次，命中3.3球，命中率37.9%。
占姆梅利 （Jamal Murray）【金塊】
- 這位金塊主力今季至今上陣50場，場均起手7.4次，命中3.2球，命中率42.5%。
- 這次亦是占姆梅利生涯第一次入選全明星賽。
N包維爾 （Normal Powell）【熱火】
- 這位熱火後衛今季至今上陣450場，場均起手7.3次，命中2.9球，命中率39.6%。
入樽賽（Slam Dunk Contest）
卡達拜仁 （Carter Bryant）【馬刺】
積遜希斯 （Jaxson Hayes）【湖人】
基桑莊遜 （Keshad Johnson）【熱火】
積斯李察遜 （Jase Richardson）【魔術】
第三日：NBA全明星正賽
NBA明星賽資訊
今屆全明星賽打破以往「東岸對西岸」的傳統，採用全新競賽模式。參賽球員將被分為三支隊伍互相進行對決，其中包括兩支由美國本土球星組成的「美國星隊」和「美國條紋隊」，以及一支匯聚全球頂尖好手的「世界隊」。
NBA明星賽三隊完整陣容
「美國星隊」：教練：J.B. 碧加史達夫（J.B. Bickerstaff）【活塞】
- 史葛迪班斯 （Scottie Barnes）【速龍】
- 保卡 （Devin Booker） 【太陽】
- 卡迪根寧咸 （Cade Cunningham） 【活塞】
- 杜倫 （Jalen Duren） 【活塞】
- 安東尼愛華士 （Anthony Edwards） 【木狼】
- 賀姆格連 （Chet Holmgren） 【雷霆】
- 謝倫莊遜 （Jalen Johnson） 【老鷹】
- 麥斯爾 （Tyrese Maxey） 【76人】
「美國條紋隊」：教練：米治莊臣（Mitch Johnson）【馬刺】
- 謝倫布朗 （Jaylen Brown）【塞爾特人】
- 英格姆 （Brandon Ingram） 【速龍】
- 謝倫般臣 （Jalen Brunson） 【紐約人】
- 杜蘭特 （Kevin Durant） 【火箭】
- 勒邦占士 （LeBron James） 【湖人】
- 李安納 （Kawhi Leonard） 【快艇】
- 當路雲米曹 （Donovan Mitchell） 【騎士】
- N包維爾 （Norman Powell） 【熱火】
- *史堤芬居利 （Stephen Curry） 【勇士】* 受傷
「世界隊」：教練：拉也高域治（Darko Rajaković）【速龍】
- 辛根 （Alperen Sengun） 【火箭】（取代受傷的基傑奧斯阿歷山大）
- 阿夫迪亞 （Deni Avdija） 【拓荒者】
- 當積（Luka Doncic）【獨行俠】
- 約基治（Nikola Jokic）【金塊】
- 占姆梅利 （Jamal Murray） 【金塊】
- 施亞甘 （Pascal Siakam） 【遛馬】
- 唐斯 （Karl-Anthony Towns） 【紐約人】
- 雲班耶馬（Victor Wembanyama）【馬刺】
第75屆NBA全明星賽
2月16日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Championship為循環賽勝率前兩隊決賽
*如同時三隊出現1:1，則以淨勝分決定排名
這場「鑽禧」盛事選址於洛杉磯快艇全新啟用的主場 Intuit Dome 舉行，象徵著籃球聖地洛杉磯的榮耀回歸，今年亦在賽制上作出重大改革下，由過往東西岸對抗賽轉為「國際隊」對「美國星隊、條紋隊」的小型錦標賽制，除了意味國際球員在NBA的統治力愈來愈大外，近幾屆全明星賽收視每況愈下，因賽制問題而被糾病強度太低變得無聊，今次改制希望用更緊湊的比賽挽救全明星賽的口碑。
史上最強「國際隊」驗證統治力
過去六、七年的常規賽MVP幾乎全由國際球員包辦（約基治、安迪杜古普、SGA）。今屆賽事改制為「美國隊 vs 國際隊」，正是為了回應「美國籃球是否不再獨霸天下」的爭論。
由當積（Luka Doncic）擁有超強得分火力，並主控掌握全場節奏，再加上視野和球商極佳的約基治（Nikola Jokic）串聯全場，禁區內有「希臘怪物」字母哥與「外星人」雲班耶馬（Victor Wembanyama）組成的雙塔下，另外名單中亦有占姆梅利、辛根等好手，這支國際隊被公認為「零死角」的宇宙級陣容，將會衝擊以往以美國本土球員主導的全明星賽，進一步確立國際球員在NBA的統治地位。
美國隊全明星的新舊交替 力保美國本土籃球尊嚴
今年全明星其中一個焦點，必然是多位以往巨星如勒邦占士、杜蘭特等跌出全明星正選名單，一眾新星掘起，本身出戰的史堤芬居利亦因傷退出，由英格姆遞補出戰，意味着今屆老將只剩占士、杜蘭特和李安納，仍表示了聯盟已進入新舊交替的時候。
而美國2隊在人馬上也並不輸蝕，星隊有今季率領活塞久違重返東岸龍頭之位的根寧咸和杜雲，木狼的新任「狼王」安東尼愛華士以及76人的麥斯爾。另一邊的條紋隊則坐擁占士、杜蘭特和李安納這三位超級巨星外，亦有今季在泰頓缺席下依然助綠軍打進東岸前段的謝倫布朗，亦有紐約人當家巨星般臣，2支隊伍雲集美園近年的本土巨星，為捍衛美國本土球手在NBA的統治地位，相信亦會全力出擊對抗「國際隊」。