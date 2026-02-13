明星賽懶人包｜一文睇清NBA全明星周末賽制、賽程、必睇對決

一年一度的籃壇盛事、NBA全明星周末將於香港時間2月14日至16日（香港時間周六至周一）於洛杉磯快艇新落成的主場直覺巨蛋（Intuitive Dome）隆重舉行。今屆賽事焦點除了恆常的新星挑戰賽、三分球大賽及入樽賽外，全明星正賽更迎來重大改制，將上演兩支「美國隊」大戰「世界隊」的三角爭霸，屆時一眾超級球星將分庭抗禮，戲碼十足。

全明星周末各項賽事時間表 日期 香港時間 賽事 2月14日（六） 早上10時 全明星名人賽、新星挑戰賽 2月15日（日） 早上6時 全明星周末夜 （包括三分球大賽及入樽賽等） 2月16日（一） 早上6時 第75屆NBA全明星賽

首日：

全明星名人賽

今屆全明星周末將會以全明星名人賽打響頭炮。參賽陣容上亦相當吸引，當中包括「Linsanity」林書豪將會回歸闊別多年的NBA賽場，夥拍演員王鶴棣，迎戰坐擁前熱火名將「白朱古力」威廉士（Jason Williams）和《尚氣與十環幫傳奇》主演劉思慕。

今年全明星名人賽的中場表演也是看頭十足。NBA 官方宣布，本屆中場演出將由近期大熱的南韓五人男團 CORTIS，由趙雨凡 James、金主訓、Martin、嚴成玹、安乾鎬五位成員，擔任表演嘉賓，成為名人賽史上第一組登場的韓國團體。

37歲的林書豪曾在NBA打滾9年，因球隊3名控球後衛未能上陣而臨時頂替，意外地打出高光時刻。

新星挑戰賽

「新星挑戰賽」（Rising Stars Challenge） 是全明星周末首日的重頭戲。今年賽制繼續充滿話題性，由NBA傳奇名宿擔任榮譽教練，從「新秀」（Rookies）及「二年級球員」（Sophomores）的混合名單中選秀組隊，進行四角錦標賽爭奪冠軍殊榮。

賽制：

今屆新秀賽採用迷你錦標賽的模式，21名NBA新秀和二年級球員由「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）、麥基迪（Tracy McGrady）、卡達（Vince Carter）分別組建三支球隊，第四支隊伍則由發展聯盟（G-League）精英球員組成，由前NBA球員奧斯汀李華士（Austin Rivers）掛帥。

4支球隊將展開準決賽，由安東尼隊對陣李華士隊，麥基迪隊對上卡達隊，率先到達40分的一方晉級；決賽則以率先取得25分為勝方，獲得新秀賽冠軍的球隊將會獲得全明星正賽的參賽資格。

星級球員：

史堤芬卡素（Stephon Castle）【馬刺】

去屆新星賽MVP的卡素，今年以二年級生「大師兄」身份強勢回歸，兩者合體預計將成為今年挑戰賽的大熱。

卡素近來亦是狀態大勇。早前對獨行俠取得「超級三雙」的全能表現，狂轟生涯新高40分之餘更交出12助攻及搶下12籃板，打破由名人堂球星「大O」奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson）所保持的紀錄。

史堤芬卡素。美聯社

楊瀚森 【拓荒者】

這位身高7呎1寸（2.16米）的中國籍中鋒在2025年選秀大會由灰熊於首輪16順位選中，中選後被交易至拓荒者。

但被交易到拓荒者後上陣時間寥寥無幾，32場常規賽場均只上陣7.7分鐘，斬獲2.2分、1.7籃板和0.7助攻，反而被下放到發展聯盟的撕裂之城混音的5場比賽，場均出場30.9分鐘，為球隊貢獻18.3分、9.7籃板和2助攻的高效表現，繼而入選由李華士帶領的發展聯盟明星隊。

第二日：全明星周六夜

於全明星周末第二日舉行的「全明星周六夜」（All-Star Saturday）有機會比正賽更受人注目，皆因這個周六夜將舉行玩味十足的3分球大賽和入樽賽。在這兩個比賽之間，還會上演「回憶殺」，由退役NBA球星帶領現役球員參加投籃大賽。

3分球大賽（Three-Point Contest）

作為近年其中一個最受歡迎的項目，今屆的3分球大賽賽制沒有改動，由8位參賽選手於限時1分10秒內各投5個3分球，前四球若命中則為一分，最後一個花色球（Money Ball）若命中則為兩分。在這5個位置之中，參賽球員可把一組5顆花色球放在其認爲最有信心的位置，而大會亦會於離籃框29呎距離的位置擺放兩個綠色球分別放在各個45度角及弧頂位之間，若命中則為三分。

前三名進入複賽，預賽成績不帶入複賽計算，複賽中的勝出者為當屆的三分球冠軍。

參賽球員：

保卡 （Devin Booker）【太陽】

保卡曾在2018年奪魁而回，而當年的全明星賽正正就是在洛杉磯舉行，但場館就是當年湖人和快艇共用的史泰博中心 (Staples Center) （現已改名為Crypto.com體育館）。相信保卡將會希望成為第一位在快艇新主場館奪冠的球員。

雖然早前受傷，但他今季至今上陣43場，場均起手5.5次，命中1.7次，命中率31.1%。

連納 （Damian Lillard）【拓荒者】

這位2023及2024的兩屆盟主上季遭遇左腳阿基里斯腱撕裂報銷，今季雖仍在養傷，但仍受邀參加3分球大賽，成為史上繼1989年立陶宛球員庫添立堤斯(Rimas Kurtinaitis)後第2位沒有在例行賽出戰但仍受邀參賽的球員。

今屆再度參戰挑戰繼布特(Larry Bird)和賀積士(Craig Hodges)後，成第3位3奪3分賽冠軍的球員。

肯尼普 （Kon Knueppel）【黃蜂】

這位20歲新秀後衛今季至今上陣54場，場均起手7.9次，命中3.4球，命中率37.6%。

肯尼普在新秀賽季已經連破多項紀錄，當中包括僅用29場常規賽命中100球3分球破NBA紀錄，另外他亦只用42場常規賽攻入800分，打破黃蜂隊史紀錄。

樸特斯 （Bobby Portis）【公鹿】

這位31歲老將今季為公鹿披甲50場常規賽，場均起手4.2次，命中1.9球，命中率45%，為眾參賽球員中最高。

當路雲米曹 （Donovan Mitchell）【騎士】

這位效力騎士的後衛今季至今上陣51場，場均起手9.6次，命中3.6球，命中率37.6%。

麥斯爾 （Tyrese Maxey）【76人】

這位25歲年輕後衛今季至今上陣52場，場均起手8.8次，命中3.3球，命中率37.9%。

占姆梅利 （Jamal Murray）【金塊】

這位金塊主力今季至今上陣50場，場均起手7.4次，命中3.2球，命中率42.5%。

這次亦是占姆梅利生涯第一次入選全明星賽。

N包維爾 （Normal Powell）【熱火】

這位熱火後衛今季至今上陣450場，場均起手7.3次，命中2.9球，命中率39.6%。

入樽賽（Slam Dunk Contest）

卡達拜仁 （Carter Bryant）【馬刺】

積遜希斯 （Jaxson Hayes）【湖人】

基桑莊遜 （Keshad Johnson）【熱火】

積斯李察遜 （Jase Richardson）【魔術】

第三日：NBA全明星正賽

NBA明星賽資訊

今屆全明星賽打破以往「東岸對西岸」的傳統，採用全新競賽模式。參賽球員將被分為三支隊伍互相進行對決，其中包括兩支由美國本土球星組成的「美國星隊」和「美國條紋隊」，以及一支匯聚全球頂尖好手的「世界隊」。

NBA明星賽三隊完整陣容

美國星隊教練 J.B. 碧加史達夫。法新社

「美國星隊」：教練：J.B. 碧加史達夫（J.B. Bickerstaff）【活塞】

史葛迪班斯 （Scottie Barnes）【速龍】

保卡 （Devin Booker） 【太陽】

卡迪根寧咸 （Cade Cunningham） 【活塞】

杜倫 （Jalen Duren） 【活塞】

安東尼愛華士 （Anthony Edwards） 【木狼】

賀姆格連 （Chet Holmgren） 【雷霆】

謝倫莊遜 （Jalen Johnson） 【老鷹】

麥斯爾 （Tyrese Maxey） 【76人】

美國條紋隊教練米治莊臣。美聯社

「美國條紋隊」：教練：米治莊臣（Mitch Johnson）【馬刺】

謝倫布朗 （Jaylen Brown）【塞爾特人】

英格姆 （Brandon Ingram） 【速龍】

謝倫般臣 （Jalen Brunson） 【紐約人】

杜蘭特 （Kevin Durant） 【火箭】

勒邦占士 （LeBron James） 【湖人】

李安納 （Kawhi Leonard） 【快艇】

當路雲米曹 （Donovan Mitchell） 【騎士】

N包維爾 （Norman Powell） 【熱火】

*史堤芬居利 （Stephen Curry） 【勇士】 * 受傷

世界隊教練拉也高域治。法新社

「世界隊」：教練：拉也高域治（Darko Rajaković）【速龍】

辛根 （Alperen Sengun） 【火箭】（取代受傷的基傑奧斯阿歷山大）

阿夫迪亞 （Deni Avdija） 【拓荒者】

當積（Luka Doncic）【獨行俠】

約基治（Nikola Jokic）【金塊】

占姆梅利 （Jamal Murray） 【金塊】

施亞甘 （Pascal Siakam） 【遛馬】

唐斯 （Karl-Anthony Towns） 【紐約人】

雲班耶馬（Victor Wembanyama）【馬刺】

第75屆NBA全明星賽

2月16日

香港時間 比賽安排 對賽隊伍 早上6時 Game 1 世界隊 美國星光隊 早上6時55分 Game 2 Game 1 勝隊 美國條紋隊 早上7時25分 Game 3 Game 1 負隊 美國條紋隊 早上8時10分 Championship 待定 待定

*Championship為循環賽勝率前兩隊決賽

*如同時三隊出現1:1，則以淨勝分決定排名

這場「鑽禧」盛事選址於洛杉磯快艇全新啟用的主場 Intuit Dome 舉行，象徵著籃球聖地洛杉磯的榮耀回歸，今年亦在賽制上作出重大改革下，由過往東西岸對抗賽轉為「國際隊」對「美國星隊、條紋隊」的小型錦標賽制，除了意味國際球員在NBA的統治力愈來愈大外，近幾屆全明星賽收視每況愈下，因賽制問題而被糾病強度太低變得無聊，今次改制希望用更緊湊的比賽挽救全明星賽的口碑。

史上最強「國際隊」驗證統治力

過去六、七年的常規賽MVP幾乎全由國際球員包辦（約基治、安迪杜古普、SGA）。今屆賽事改制為「美國隊 vs 國際隊」，正是為了回應「美國籃球是否不再獨霸天下」的爭論。

由當積（Luka Doncic）擁有超強得分火力，並主控掌握全場節奏，再加上視野和球商極佳的約基治（Nikola Jokic）串聯全場，禁區內有「希臘怪物」字母哥與「外星人」雲班耶馬（Victor Wembanyama）組成的雙塔下，另外名單中亦有占姆梅利、辛根等好手，這支國際隊被公認為「零死角」的宇宙級陣容，將會衝擊以往以美國本土球員主導的全明星賽，進一步確立國際球員在NBA的統治地位。

美國隊全明星的新舊交替 力保美國本土籃球尊嚴

今年全明星其中一個焦點，必然是多位以往巨星如勒邦占士、杜蘭特等跌出全明星正選名單，一眾新星掘起，本身出戰的史堤芬居利亦因傷退出，由英格姆遞補出戰，意味着今屆老將只剩占士、杜蘭特和李安納，仍表示了聯盟已進入新舊交替的時候。

而美國2隊在人馬上也並不輸蝕，星隊有今季率領活塞久違重返東岸龍頭之位的根寧咸和杜雲，木狼的新任「狼王」安東尼愛華士以及76人的麥斯爾。另一邊的條紋隊則坐擁占士、杜蘭特和李安納這三位超級巨星外，亦有今季在泰頓缺席下依然助綠軍打進東岸前段的謝倫布朗，亦有紐約人當家巨星般臣，2支隊伍雲集美園近年的本土巨星，為捍衛美國本土球手在NBA的統治地位，相信亦會全力出擊對抗「國際隊」。



