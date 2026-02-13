NBA｜全明星賽傷退潮 字母哥宣佈因傷退賽迪艾朗霍斯頂上

全明星周末今個星期上演，然而開賽在即全明星賽再傳傷退消息，公鹿巨星「字母哥」安迪杜古普(Giannis Antetokounmpo)確定因傷缺席今屆全明星賽，聯盟周四亦宣佈將由馬刺後衛迪艾霍斯(De'Aaron Fox)遞補入選。

字母哥宣佈因傷退全明星賽迪艾朗霍斯頂上。NBA官方X圖片

字母哥上月24號遭遇右側小腿拉傷後缺席至今。AP

字母哥傷退全明星賽 霍斯遞補入選成馬刺第2位入選

字母哥上月24號遭遇右側小腿拉傷後缺席至今，聯盟周四公佈字母哥因傷缺席全明星賽，但他亦會出席全明星周末的活動，在周六的名人賽也會擔任助理教練。他的位置由馬刺後衛霍斯補上，並會加入同隊教練米切莊遜(Mitch Johnson)領軍的美國條紋隊，霍斯上次入選已是還在效力帝王時的2022-23賽季，今季轉投馬刺後表現依舊亮眼，出戰45場比賽中平均可得19.4分、6.3助攻和1.3抄截，助力馬刺今今季衝上西岸第2。

今季全明星賽有不少球星因傷缺席，早前已有基𠎀奧斯亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)和史堤芬居利(Stephen Curry)因傷退賽，今次字母哥成第3位因傷退賽的球星。

